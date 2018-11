Kørelærerformand frustreret: - Jeg er træt af den måde, det er foregået på

Fra den 24. november er det - på ubestemt tid - slut med at tage teoriprøve til kørekort på politigården i Vejle.

En ombygning af politigården i Vejle får konsekvenser for elever, der tager kørekort i byen. Lokalet, hvor eleverne går til teoriprøver, er nemlig lukket på ubestemt tid på grund af ombygningen, og det betyder, at eleverne skal til Horsens, Kolding eller Fredericia for at gå til prøve.

Jeg er træt af den måde, det er foregået på. Vi får med meget kort varsel besked om ændringerne, og så gælder det bare på ubestemt tid. Malene Nygaard Christensen, formand, Vejle og Omegns Kørelærerforening

- Det er synd for eleverne, at de skal så langt væk for at gå til prøve, siger formand for Vejle og Omegns Kørelærerforening Malene Nygaard Christensen.

Alt for kort varsel

Kørelærerne har ikke haft lang tid til selv at finde en løsning. Den 7. november fik de besked om ændringerne, der træder i kraft den 24. november og gælder på ubestemt tid.

- Jeg er træt af den måde, det er foregået på. Vi får med meget kort varsel besked om ændringerne, og så gælder det bare på ubestemt tid. Det frustrerer os meget, lyder det fra Malene Nygaard Christensen.

Tilbudt flere løsninger

Ifølge Malene Nygaard Christensen har kørelærerne fireslået flere løsninger til politiet, så eleverne kan blive i byen. De har blandt andet tilbudt at benytte lokalerne på byens køretekniske anlæg, og de har foreslået at bruge ledige lokaler på byens tekniske skole, men det har politiet ikke ønsket.

- Jeg synes, at vi er kommet med mange gode løsningsforslag, men vi får bare at vide, at det vil de ikke. Jeg håber, at vi kan komme i en dialog, hvor vi kan finde en løsning, siger Malene Nygaard Christensen.

Politiet forstår frustrationen

Hos Sydøstjyllands Politi forstår man godt, at kørelærerne er utilfredse.

- Jeg forstår godt deres frustration. De har fået besked med kort varsel, men vi har fundet en anden løsning til dem. Vi har sørget for, at eleverne kan komme til Horsens, Kolding og Fredericia, og så må vi se, hvor længe ombygningen tager. Måske kan eleverne komme tilbage i lokalet på politigården inden længe. Vi ved det ikke, men vi vil ikke bruge penge og tid på at flytte det andre steder hen, før vi kender tidshorisonten på byggeriet, lyder det fra Niels Henrik Dam, leder af trafiksektionen ved Sydøstjyllands Politi.