Kører 150 km/t i påvirket tilstand

Flere bilister anholdt med stoffer eller spiritus i blodet i nat. Èn af dem kørte mere end 150 km/t på landevej.

En 17-årig mand blev i går aftes standset på Egebjergvej nord for Horsens, da han kørte mere end 150 km/t på landevejen. Den 17-årige – som har taget kørekort, og derfor må køre bil med en voksen ved siden af – kørte uden en voksen på passagersædet, og da han blev standset, blev han testet og sigtet for kørsel i spiritus- og stofpåvirket tilstand.

Fire bilister blev desuden standset i aftes og i nat med narko i blodet i Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Klokken 18 observerede en patrulje en bil i Kvaglundparken i Esbjerg. Bilen holdt i tomgang, og bag rattet sad en herboende rumænsk mand, som blev testet positiv i en narkotest. Under den efterfølgende ransagning af bilen, føreren og endnu en rumænsk passager, fandt politiet desuden knapt 400 gram hash.

Senere blev en 23-årig mand testet positiv for euforiserende stoffer efter et mislykket forsøg på at køre fra politiet på Esbjergmotorvejen.

Den 23-årige ignorerede Politiets signal om at standse bilen, og politiet måtte derfor forfølge bilen for at få den standset. Det viste sig, at den 23-årige i forvejen var frakendt kørekortet.

I Varde blev et møde med ordensmagten dyr for en 23-årig mand, som kørte i stofpåvirket tilstand i frakendelsestiden. Han fik konfiskeret sin bil, da politiet standsede ham klokken 21.20 på Stationspladsen i Varde.

Herudover er endnu en 23-årig mand fra Esbjerg sigtet for kørsel med stoffer i blodet.