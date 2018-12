Kørestol, rollator eller barnevogn? Så får du svært ved at tage toget

Ældre, handicappede og dem med barnevogn eller tunge tasker har det svært på Rødekro Station. I dag besøgte DSB og Banedanmark stationen for at se på problemerne.

Det er ikke helt nemt, når Ruth Toft skal med toget.

- Det er temmelig hård, hvis man ikke lige har en hjælper eller kavaler ved hånden, fortæller hun til TV SYD.

Med en kuffert viser hun, hvor besværlig det kan være. Hun starter for foden og bevæger sig trin for trin op. Tasken på skulderen glider frem på armen og gør det ikke lettere. Vejrtrækningen er ikke helt let, da hun når toppen.

Trappen er den eneste mulighed for at komme til perronen, hvorfra togene går. Ifølge Ruth Toft forhindrer det mange i taget toget.

Hvis folk skal gøre brug af den offentlige trafik, er man nødt til at gøre noget. Ruth Toft, formand, Ældre Sagen, Rødekro

- Problemet er, at ældre og dem med barnevogne ikke kan komme med toget uden at skulle op ad trapper. Det er temmelig besværligt for ikke at sige næsten umuligt, siger Ruth Toft.

En kendt problem

Hun er også formand for Ældre Sagen i Rødekro, og hun fortæller, at de har fået rigtig mange henvendelser fra medlemmer, der ønsker problemet løst.

Det er ikke første gang, der bliver kigget på fremkommeligheden på stationen. Tilbage i 2016 undersøgte Ombudsmanden handicaptilgængelig på ni forskellige stationer - en af dem var Rødekro. Her blev det konstateret, at personer med bevægelseshandicap ikke kan få adgang til perronen. Også kommunen ønsker det løst.

DSB, Banedanmark Mads Thostrup og repræsentater fra Aabenraa Kommune, Handicaprådet, Seniorrådet og Rødekro Udviklingsråd deltog i rundvisningen. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Et møde mellem DSB, Banedanmark og kommunen

Mandag besøgte DSB og Banedanmark sammen med Aabenraa Kommune Rødekro Station for at se på adgangsforholdene. Håbet er, at der kan findes en løsning, så flere har mulighed for at tage toget.

Borgmester Thomas Andresen, (V), var vært for mødet, og han ønskede at give parterne syn for sagn.

- Jeg synes, at vi fik nogle meget positive tilkendegivelser og en forståelse for de problemer, som vi har påpeget her på stationen, sagde borgmesteren efter mødet til TV SYD.

Problemet er en til en, for den det går ud over. Nogle steder er vi nødt til at gøre noget, for at alle kan blive behandlet ens. Thomas Andresen, borgmester, Venstre, Aabenraa Kommune

Ønsket er en elevator eller en rampe, så det bliver nemmere at komme op ad trappen og med toget. Men et af modargumenterne er, at der ikke er særlig mange, der tager toget fra staionen.

Meget lille station

Stationen i Rødekro er også en af de mindste. Ifølge Trafikstyrelsen tager 500 toget til og fra stationen dagligt. Til sammenligning ligger det tal på 22.300 i Aarhus.

- Problemet er en til en, for den det går ud over. Nogle steder er vi nødt til at gøre noget, for at alle kan blive behandlet ens, siger Thomas Andresen.

Hos Ældre Sagen og Ruth Toft, håber man også på en løsning.

- Der må kunne laves muligheder, der er nemmere og bedre end trappen. Hvis folk skal gøre brug af den offentlige trafik, er man nødt til at gøre noget, siger hun.