Vild workshop: Kørestolsbrugere kørte på baghjul på skateboardramper

Lørdag var der workshop i Kolding for kørestolsbrugere, der gerne ville lære at komme nemmere rundt.

- Mange føler sig begrænset. Her kan de lære at køre ned ad trapper, over kantsten og holde balancen på baghjulet.

Sådan sagde initiativtager Nicolaj Noes Brunsgaard til TV SYD om lørdagens workshop i Pulzion (tidligere KFUM-Hallerne) i Kolding. Han supplerer:

- Vi har lavet workshoppen for at få flere folk ind i det, for at vise, hvad det er – og hvad man kan i en kørestol.

Det er livsbekræftende at prøve noget, der rykker nogle grænser – og samtidig mødes med andre kørestolsbrugere. Stefan Mathiesen, kørestolsbruger, Kolding

Under workshoppen blev der kørt på fiktive trapper, bump og ramper. Primært på baghjulet.

- Du kan komme nemmere rundt ved at holde balancen på baghjulet. Det er nemlig altid de forreste hjul, der sidder fast i huller, forklarer Nicolaj Noes Brunsgaard.

Det kan virke halsbrækkende. Men udover at det faktisk er en sportsgren og hedder kørestolsmotocross - på engelsk WCMX (Wheelchair Motocross) - så indeholder øvelserne forskellige teknikker, der kan give større mobilitet og sikkerhed for kørestolsbrugere i dagligdagen.

Det vakte stor glæde blandt deltagerne på workshoppen.

- Det er fedt. Vi mangler noget i Kolding, hvor vi kørestolsbrugere kan blive testet og prøve at udfordre os selv, siger kørestolsbruger og deltager Stefan Mathiesen.

Øvelserne gav ham en masse med hjem.

Faktisk var det intet problem, at han væltede på en af de høje skateboardramper.

- Man hygger sig og udfordrer sig selv. Man får lidt knubs - så det er godt, at vi har udstyr på. Det er sjovt, slutter Stefan Mathiesen.

Kørestolsbrugerne håber også på, at de kan køre i The StreetDome i Haderslev, hvor der er mange flere udfordringer. Du kan læse mere på WCMX Koldings Facebookside.