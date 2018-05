Kørte med politimand hængende efter bil: Nu er 22-årig anholdt

En rutinekontrol af en bil udviklede sig voldsomt og endte med, at en politimand blev slæbt efter en bil. Nu er en 22-årig anholdt.

Den 6. maj standsede en politipatrulje en bil på Storegade i Esbjerg.

Her blev føreren af bilen bedt om at slukke motoren, men han nægtede. Derfor lænede betjenten sig i bilen for at tage nøglen ud selv. Her valgte bilisten at gasse op og kørte 20-30 meter med politimanden hængende efter sig.

Bilisten blev herefter efterlyst.

Tirsdag anholdte Syd- og Sønderjyllands Politi en 22-årig mand ved Esbjerg Storcenter uden dramatik. Onsdag er han blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Byretten i Esbjerg. Her er han blevet sigtet for at have ’forvoldt fare for en uniformeret politimands liv og førlighed’.

Den 22-årige er blevet varetægtsfængslet frem til den 27. juni.

Politimanden faldt efter episoden ned på asfalten, mens bilisten kørte videre. Betjenten blev bragt til skadestuen med overfladiske skrammer og blev udskrevet kort efter.

Den 22-årige bilist, der er fra Esbjerg-området, ønskede ikke at udtale sig ved grundlovsforhøret.