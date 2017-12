Kokkene har travlt: Flere bestiller nytårsmiddagen ude

Ved Kokkekompagniet i Kolding oplever man en støt stigning i salget af nytårsmiddage til private hjem.

Kasserne står på rad og række og bliver langsomt fyldt op med brød, kød og sauce. Ved Kokkekompagniet i Kolding er de ved at pakke den helt store nytårsmiddag.

2100 kuverter rygter ud af døren, når kunderne søndag henter maden.

- Man kan se, at tendensen bare bliver større. Vi laver flere og flere kuverter hvert år, siger Thomas Hansen, som er medejer af Kokkekompagniet, Kolding.

Han tror, at det især er tiden, der spiller ind, når folk vælger at bestille maden udefra i stedet for at lave den selv.

- Jeg tror, folk gerne vil være sammen med familien, når man endelig har fri, og så er der også lidt økonomi i tingene.

Han bliver bakket op af Katrine Eriksen, der er kok ved Kokkekompagniet.

- Folk vil gerne servere noget lækkert og godt, men i en fortravlet hverdag, hvor nogle er på arbejde både den 30. og 3, så tror jeg, det er meget nemmere, hvis man bestiller udefra.

Den populære nytårskasse består af en femretters menu. Kartoffelsuppe med nytårstorsk, kammuslinger, oksemørbrad, ost og kage er på menuen – og så selvfølgelig kransekage.

Selvom der er mange kasser at holde styr på, så er der lagt masser af kærlig og håndkraft i hver eneste pakke.

- Man skal ville det, ellers bliver det aldrig rigtigt godt. Sådan er det jo med alting, man bør lægge noget kærlighed i, siger Katrine Eriksen.

Thomas Hansen fortæller, at førsteprioriteten er råvarene og at få pakket kasserne rigtigt.

- Det skal være en oplevelse. Fra man starter til man slutter. Det er den sidste dag på året, så det må godt slutte med maner.

Nytårsmaden bliver hentet den 31. mellem klokken 10 og 14. Her kan kunderne få stillet alle spørgsmålene, inden de selv skal hjem og færdiggøre retterne.