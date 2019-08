Hold gang i tumlinge: Kolbøtter kan styrke indlæringen

De helt små skal tumle noget mere. I et projekt som blandt andet DGI står bag, ønsker man mere motorisk bevægelse hos de små rollinger. Det kan være vigtigt for barnet på længere sigt, fortæller formand for DGI Sønderjylland.

Børn mellem 1-3 år kaldes for tumlinge. Det er netop vigtigt i den alder, at man husker at få tumlet. Med begrebet at tumle mener man, at barnet klatrer, hopper, kaster og griber for at styrke barnets motorik.

Udover en styrket motorik kommer barnet i bedre fysisk form, det kommer ikke så nemt til skade, og tumlingen kan også øge sin indlæring på længere sigt.

Derfor er 43 dagplejere og vuggestuer er med i et projekt der hedder "Hej, Skal Vi Tumle", som DGI, børneulykkesfonden FOA og Bubbles står bag.

Claus Klaris, der er formand for DGI Sønderjylland, lægger vægt på vigtigheden af, at ens barn får tumlet.

- Det er vigtigt at få børn til at tumle og bevæge sig. Små børn, der bevæger sig, giver en positiv effekt på resten af livet. Blandt andet på den kognitive udvikling er det meget vigtigt, at barnet har bevæget sig tidligere i livet.

Børn i alderen 1-3 år, tumler desværre ikke længere af sig selv, forklarer Claus Klaris. Derfor lægger DGI fokus på den tidlige indsats. Og der skal egentlig ikke så meget til.

- Det har vist sig bare det at kunne slå en kolbøtte og cykle, det er nogle af de ting der kan stimulere det kognitive hjernecenter. Det skaber en god fysisk form og det styrker indlæringen, fortæller Claus Klaris.

En af grundene til at der ikke bliver tumlet så meget, som man gjorde før, skal man blandt andet finde ved den digitale udvikling.

- Der bliver tumlet mindre i dag. Virkeligheden er blevet digitaliseret med blandt andet iPads. Her er det vigtigt at man går tilbage, og ser på hvad man gjorde førhen, siger Claus Klaris