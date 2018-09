Koldeste septembernat i 13 år

Natten til lørdag ramte målerne på DMI’s vejrstation i Billund minus 0,8 grader.

Efteråret er for alvor ved at sætte ind i Danmark, og natten til lørdag fik Billund for anden gang dette efterår et svirp af Kong Vinters hale.

25. september ramte nattefrosten første gang den midtjyske forlystelseshovedstad. Minus 0,3 grader viste temperaturmåleren ved Billund Lufthavn natten til tirsdag, men i nat blev det altså endnu koldere.

Ifølge TV2 Vejret er den forgangne nat dermed den koldeste septembernat siden 2005.

- Dengang oplevede man allerede 17. september temperaturer ned til minus 2,2 grader, oplyser TV2 Vejret.

Billund er det eneste sted i landet, der ifølge de officielle målinger fik nattefrost i nat, men ifølge TV2 Vejret kan det ikke udelukkes, at der har været nattefrost andre steder også.

Der er dog intet, der tyder på, at vi igen får nattefrosten at føle i det Syd- og Sønderjyske lige foreløbigt. Den kommende nat forventes temperaturerne ikke at komme under 10 graders varme, og i næste uge kommer nattemperaturerne ifølge prognoserne til at ligge mellem 6 og 13 graders varme.