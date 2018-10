Til kamp mod spild: Kolding får ny genbrugsplads

Mere plads, bedre skiltning og overdækkede områder skal få koldingenserne til at genbruge mere. Det er målet med byens nye genbrugsplads.

- Den nye plads vil gøre det nemmere at gøre det rigtige.

Så simpelt kan målet for den kommende genbrugsplads på Bronzevej formuleres ifølge Henrik Martinsen, der er affaldschef i Kolding Kommune.

Siden 2017 har Kolding Kommune arbejdet på at få samlet sine to nuværende genbrugspladser til én ny og forbedret af slagsen. I denne uge tages det første spadestik, og efter planen vil den nye genbrugsplads så stå færdig i juni næste år.

Undervejs er både borgere og ansatte på de nuværende genbrugsstationer blevet inddraget gennem interviews, workshops og spørgeskemaundersøgelser for til slut at udvikle en optimeret genbrugsplads, hvor flere områder på pladsen er med tag på for at gøre aflevering af affald mere brugervenligt.

Affald er mange ting

På den nye genbrugsplads skal den nuværende 24/7-ordning, hvor borgerne kan aflevere affald døgnet rundt, fortsætte. Det store antal af affaldskategorier (fraktioner) skal bevares, eller endda udvides, for at borgerne sorterer så præcist som muligt.

- Vi er gået fra at have 30 fraktioner til 50 fraktioner. Det fortsætter på den nye plads, og måske får vi lidt flere fraktioner. Det gør det jo ikke nemmere for borgeren som sådan, men til gengæld så gør man noget mere for miljøet, siger Henrik Martinsen til TV SYD.

Fra borger til borger

Borgerne skal ikke kun sortere, så mere af deres affald kan genanvendes, de skal også til at genbruge direkte på genbrugspladsen.

Den mulighed har borgerne så småt taget hul på. På den nuværende genbrugsplads er der sat et skur op. Skuret er døbt ’Byttecentralen’, og her kan borgere aflevere brugbare ting, som andre borgere kan tage med hjem og få glæde af.

Direkte genbrug skal fylde endnu mere på den nye genbrugsplads – en idéudvikling der er i fuld gang.

- Vi skal udnytte noget mere, vi skal genbruge noget mere, og vi skal have mindre til deponi og mindre til forbrænding, siger Henrik Martinsen til TV SYD.

