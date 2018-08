Kolding fylder 750 år - få hele byens historie på to minutter

Kolding gennem 750 år - fra kongeby og grænseby til moderne uddannelses- og handelscentrum i Sydjylland.

Intet slot, ingen by. Byen Kolding og Koldinghus er nært forbundne historisk set og fejrer derfor fælles 750 års jubilæum i 2018.

Her får du et overblik over de vigtigste begivenheder i byens og slottets historie:

1100 og 1200-tallet: Grundlæggelsen

Grænsen mellem Danmark og hertugdømmet Slesvig lægges fast ved Kongeåen, Kolding Fjord og Kolding Å. Det gør Kolding til en vigtig handels- og grænseby. Al trafik mellem Danmark og Tyskland skal igennem her.

Den danske konge Erik Glipping anlægger i 1268 det første Koldinghus.

1300 og 1400-tallet: Koldinghus reddes

Koldinghus redder livet i 1320. Man beslutter at nedlægge alle jyske kongeborge, men de to jyske kongeborge Riberhus og Koldinghus bevares.

Konge Valdemar Atterdag indløser i 1348 det pantsatte Koldinghus hos de holstenske grever.

Koldinghus er i dag et levende museum, der med sine arrangementer og udstillinger vækker opmærksomhed langt ud over bygrænsen. Foto: TV SYD

1500-tallet: Chr. d. 4. på slottet

Kong Christian d. 3. og hans dronning, Dorothea ombygger og udvider i 1536 Koldinghus til et civilt slot, der tjener som kongefamiliens vestlige residens.

Christian d. 4. (1577-1648) opholder sig som dreng og ung i lange perioder på slottet. Da han bliver konge i 1596, opfører han Kæmpetårnet på Koldinghus.

Kong Christian den 4. regerede Danmark fra 1588 til 1648. Som barn og ung opholdt han sig i lange perioder på Koldinghus. Foto: Ritzau Scanpix

1600-tallet: Kongens jyske slot

Kolding Sønderbro tjener som toldsted for eksport af stude til Tyskland og Holland. Denne eksport bringer mange mennesker og dermed velstand til Kolding.

Efter enevældens indførsel i 1660 får de danske konger fast adresse i København og Nordsjælland. Kun sjældent bevæger de sig til Jylland, men alligevel bibeholder de Koldinghus som det eneste kongelige slot vest for Storebælt.

1700-tallet: Flugt fra pesten

Pesten raser i 1711 i København, og det får kong Frederik d. 4. til at flygte fra hovedstaden til Kolding.

Koldinghus brændte til grunden i 1808. I 2018 skabes med lys en rekonstruktion af branden. Foto: TV SYD

1800-tallet: Den store brand

Branden i 1808 lægger Koldinghus i ruiner. Natten mellem den 29. og 30. marts udbryder der brand i en skorsten til vagtstuens kamin. Ingen mennesker mister livet under branden, som franske og spanske soldater, der opholder sig på slottet, hjælper til med at slukke. Efter branden ligger Koldinghus tilbage som ruin.

1920'erne: Grænsen sydpå

Den dansk-tyske grænse flyttes efter genforeningen i 1920 fra Kongeåen syd for byen til den nuværende placering godt 70 km længere sydpå.

Koldinghus med Kæmpetårnet til venstre fejrer sammen med byen Kolding 750 års jubilæum i år. Foto: TV SYD

1930'erne: Kæmpetårnet reddes

Resterne af Kæmpetårnet på Koldinghus truer med at styrte sammen, og der indsamles penge til at reparere det.

1940'erne: Besættelsen

Under besættelsen er mange tyske soldater stationeret i Kolding. Gestapo har syd- og sønderjysk hovedkvarter på Staldgården ved siden af Koldinghus.

Koldinghus blev endeligt restaureret i 1970'erne, hvor konstruktionerne er udført i lamineret træ og moderne murstensformater. Samtidigt er de originale bygningsdele bevaret. Foto: TV SYD

1970'erne: Restaurering

Genopbygningen af Koldinghus har stået stille på grund af verdenskrig og lavkonjunktur. Men nu indledes den endelige restaurering af slottet, dristigt udført af arkitekterne Inger og Johannes Exner.

1990'erne: Motorvej og storcenter

Motorvejen til Esbjerg bygges. Det betyder, at Kolding ligger centralt i landets store vejkryds med motorvejsforbindelse til alle verdenshjørner. I 1993 bygges Kolding Storcenter, der med sine 120 butikker fordelt på 62.000 kvadratmeter er Jyllands største indkøbscenter.

Dronning Anne-Marie, dronning Margrethe og prinsesse Benedikte under talerne ved åbningen af jubilæumsudstillingen 'Magtens Smykker' på Koldinghus. Foto: Michael Drost-Hansen/ Ritzau Scanpix

2018: Royal fejring

Koldinghus og Kolding fejrer 750 års jubilæum. Dronning Margrethe og hendes to søstre, prinsesse Benedikte og dronning Anne-Marie, ankommer til Kolding i kongeskibet Dannebrog for at åbne udstillingen "Magtens Smykker" på Koldinghus og samtidigt fejre 750 års jubilæet.