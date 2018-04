Kolding har nu sit eget vinområde ligesom Rhône og Champagne

Den nye appellation hedder Dons. Det ligger ved indre Kolding Fjord.

- I begyndelsen var jeg lidt til grin, nu er jeg foregangsmand. Det har til tider været lidt op ad bakke at lave vin i Danmark, siger vinbonde Sven Moesgaard, der som den første danske vinproducent netop har fået EU’s kvalitetsstempel, BOB, på sin mousserende vin.

Det betyder, at området Dons i indre Kolding Fjord, nordvest for byen, er et anerkendt vinområde på lige fod med de verdenskendte områder som for eksempel Bordeaux, Rhône og Champagne.

Svend Moesgaard har udvidet EU’s vinområde til Dons.

Det er disse druer, det hele handler om. Svend Moesgaaards mousserende vin har udvidet EU's vinområder til Dons i Indre Kolding Fjord.

Anerkendelsen afleveres syv år efter, at Moesgaard sammen med Fødevarestyrelsen sendte en ansøgning til EU for at få godkendt sine vinmarker som et vinområde.

BOB fra Dons

Nu får området betegnelsen BOB, som er en forkortelse for Beskyttet Oprindelses Betegnelse. Nu kan der stå BOB på flaskerne fra vingården Skærsøgård i Dons, på lige fod med at der står AOC på de franske vine og DOCG på de italienske vine. Nu må Sven Moesgaard betegne sine vine som kvalitetsvin.

Det tog tyve år

Godkendelsen kommer tyve år efter, at Sven Moesgaard plantede sine første vinplanter på skråningerne omkring Skærsøgård. Den består af 43 hektar, hvoraf de 5,5 hektarer er vinmarker.

Svend Moesgaard har vundet 198 medaljer for sine vine, og den mousserende har taget næsten halvdelen. Også i store, internationale konkurrencer.

De anerkendte bobler fra Skærsøgård står på vinkortet hos nogle af Danmarks bedste restauranter, blandt andet Michelin-restauranterne MeMu i Vejle og AOC i København.

