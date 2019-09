Kolding hylder frivillighed og fællesskab

Hvis du bevæger dig ud i Kolding by i denne uge, vil du kunne møde flere eksempler på frivillighed i forbindelse med frivilligugen.

I denne uge er der fuld fart på frivillighed i Kolding by, når kommunen sammen med byens foreninger og forretninger hylder de frivillige kræfter.

Rundt om i byen kan man opleve foredrag, workshops og fester, som skal minde borgere om det frivillige arbejde, som der blandt andet bliver lavet på socialområdet i kommunen.

- Frivillige kan noget, vi som kommune ikke kan, og jeg ved, at de frivilliges indsats gør en stor forskel for vores borgere. Heldigvis er rigtig mange allerede en del af frivillige fællesskaber, og den succes ser jeg frem til at være med til at fejre, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget i Kolding Kommune, Hans Holmer, i en pressemeddelelse.

Kolding kommune er - ifølge kommunen selv - den kommune i landet, der øremærker flest penge til frivilligt arbejde og har i flere år afhold frivilligugen, som også sætter fokus på forskellige fællesskaber.

