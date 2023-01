Her har døren været åben for voldsramte kvinder i 40 år

I dag dækker de frivillige søndags- og helligdagsvagter og indgår i en lang række aktivitetsgrupper.

Kan dø af det

Hos krisecentret hjælper man kvinder på flere forskellige måder.

- Det allervigtigste er at give et ophold til kvinder og børn, som er udsat for vold, hvor der er en akut trussel, og de bliver udsat for fysisk, psykisk og andre former for vold. Her giver vi dem mulighed for at komme væk fra volden og komme i sikkerhed. Nogle af kvinderne er truet med vold på et niveau, hvor de kan dø af det. Så det er virkelig alvorligt, lyder det fra lederen.