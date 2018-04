Kolding Q tabte men er alligevel stolt

Brøndby vandt overbevisende 3-0 over Kolding Q i kvindernes pokalfinale i fodbold.

Det blev kaldt en magtdemonstration, da Brøndby fredag eftermiddag slog Kolding Q med 3-0 i kvindernes pokalfinale i kvindefodbold.

Kampen blev spillet på Kolding Stadion, som nu hedder Autocentralen Park Kolding, og Kolding Q havde det bedste udgangspunkt, da de slog Brøndby 4-1, sidst de to hold mødte hinanden for en uge siden.

Fredag viste Brøndby en helt anden sikkerhed, og det var deres kamp fra start til slut i dag. Deres første mål blev sat ind efter 17. minutters spil i første halvleg, og ved pausen stod der 2-0. Det tredje mål blev scoret syv minutter inde i anden halvleg.

Det er første gang, at Kolding Q er nået til pokalfinalen, mens det var Brøndbys 11. pokalfinale.

3360 tilskuere overværede kampen på Autocentralen Park Kolding.

- Vi mødte et bedre hold i dag, men vi er stolte over, at vi er kommet hertil, sagde målkvinde hos Kolding Q, Stina Lykke, efter kampen. Hør et klip med hende øverst i artiklen.