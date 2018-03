Koldingenser klatrer sig til 1. plads

13-årige Phillip Fyhn fra Kolding blev i weekenden danmarksmester i klatring.

- Jeg blev overrasket. Jeg troede, at det var en anden, der ville vinde.

Sådan siger Phillip Fyhn, der i weekenden fik en ny titel. Han blev danmarksmester i klatring.

Det var første gang, han stillede op til danmarksmesterskaberne. Sidste år var han for ung til at deltage, men i år skulle det være. Han vandt i alderskategorien Youth B, hvor deltagerne er mellem 13 og 14 år. Men den 13-årige koldingenser havde ikke forventet, at han ville vinde årets mesterskab.

- Jeg havde håbet på det, men jeg havde ikke regnet med det, siger han.

Phillip Fyhn har trænet hårdt i Kolding Klatreklub de sidste fire år, men det er først inden for de sidste to år, at træningen er blevet taget ekstra seriøst.

Far er stolt

Og de mange timer i klatreklubben har tydeligvis givet pote.

- Det er en stor bedrift, og han er en meget ihærdig lille fyr, siger Michael Fyhn, der er far til Phillip.

Han er fast mand på sidelinjen til de tre faste ugentlige træninger. Andre uger bruger Phillip Fyhn endnu flere timer i klatreklubben.

Hver mandag træner Phillip i Aarhus, og hver gang kører Michael Fyhn med til den østjyske by. Til alle stævner kan man også finde den trofaste far.

- Hvis Phillip har lysten, så skal vi nok hjælpe ham, siger Michael Fyhn.

Danmarksmester i mange år

Der er ingen tvivl om, at Phillip Fyhn har den lyst, der skal til for at komme langt.

Han kan nemlig sagtens finde på at sige nej til andre ting til fordel for klatringen, fortæller hans far.

Sporten spiller en væsentlig rolle i Phillip Fyhns liv lige nu, men han håber at kunne blive ved mange år fremover.

- Hvis jeg kan, vil jeg gerne klatre, når jeg bliver voksen. Men mit mål er at beholde Danmarksmestertitlen de næste år, siger han.