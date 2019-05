Koldingenser ny formand for Muskelsvindfonden

Det bliver 29-årige Simon Toftgaard Jespersen, der fremover står i spidsen for Muskelsvindfonden. Lørdag vandt han kampvalget mod den siddende formand.

Det er en kulturbærer, der har Muskelsvindfondens DNA i sig, der overtager posten. Simon Toftgaard Jespersen har altid været en del af foreningen, og allerede som barn sagde Muskelsvindfondens stifter Ewald Krog til ham, at han en dag skulle være formand.

- Intet i denne verden gør mig mere stolt, end at bliver formand for Muskelsvindfonden. Foreningen er ikke kun en handicapforening og en patientforening. Den er også kendt for bl.a. at arrangere Grøn koncert hvert år.

Simon Toftgaard Jespersen afløser Lisbeth Koed Doktor, der har været formand de seneste tre år.

- Muskelsvindfondens hemmelighed er vores entusiasme og vores evne til at finde venner. Det er derfor, at det er muligt for os at skabe de arrangementer, der gør os selvforsørgende og meningsdannende, siger den nye formand i en pressemeddelelse.