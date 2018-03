Koldingenser slår verdensrekord i at løbe til toppen af Kilimanjaro

Koldingenser kan skrive ny titel på CV’et. Kristina Schou Madsen har slået verdensrekord i at løbe til toppen af Kilimanjaro.

Seks timer og 52 minutter. Så hurtigt løb Kristina Schou Madsen til toppen af Kilimanjaro.

Det er 16 minutter hurtigere end den gamle verdensrekord.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg ville kunne klare at løbe til toppen et kvarter hurtigere end den daværende verdensrekord, siger den professionelle løber, der er fra Kolding.

Kristina Schou Madsen lever af at løbe, men trods det krævede løbet til toppen af Kilimanjaro ekstra hård træning.

Det seneste har hun forberedt sig til løbet i Afrika både fysisk og mentalt.

- Sådan et løb kræver et godt planlægningsarbejde. Man skal sætte sig ind i, hvad der skal til for at slå den rekord, og hvilke udfordringer man kan møde. Den mentale forberedelse er næsten lige så stor som den fysiske, siger hun.

Alt klappede

Selvom koldingenseren havde forberedt sig på løbet længe, var det ikke ensbetydende med, at løbet ville blive succesfuldt. Men det blev det, for alt gik, som det skulle.

- Der er mange udefrakommende faktorer, man ikke kan styre ved sådan et løb. Vejret, ingen skader og alle i ens team skal være på plads, siger hun.

Den 23. februar klappede alt, da Kristina Schou Madsen tog det ene skridt efter det andet mod toppen af det afrikanske bjerg.

Successen blev fejret med en kæmpe flaske champagne, strand og en ferie på Zanzibar.

Hun er lige vendt hjem fra ferien, og næste mål er allerede sat.

- Jeg er udtaget til det danske landshold i trailløb, og verdensmesterskabet er den 12. maj i spanien. Jeg håber at kunne klare mig blandt den bedre halvdel, siger Kristina Schou Madsen.