Koldingfirma har 60 filippinske chauffører

Contrans har bygget et hus med bad, billard og køkken, som chaufførerne kan bruge, når de skal hvile sig. Mange af chaufførerne er fra Filippinerne.

Contrans A/S i Kolding har haft udenlandske chauffører i mange år, ikke mindst fra Rumænien. Men det seneste års tid er de fleste chauffører hentet uden for Europa.

De er fra Filippinerne og kommer til Danmark via et lettisk firma. Contrans har i alt 60 filippinske chauffører, som er blandt brugerne af et næsten nybygget velfærdshus. Det vil sige et hus med køkken, bad, billard og bordfodbold, som chaufførerne kan bruge i deres fritid.

- Vi ville gerne skabe de bedste forhold for vores chauffører. Det optimale for os ville være, at vi også kunne have sovepladser, hvor folk kunne sove ordentligt i en seng og ikke kun skulle sove ude i lastbilen. Desværre tillod kommunen ikke, at vi byggede et hus med overnatning, siger Axel P.S. Junker, som er direktør hos Contrans A/S.

Ked af skandale

Den seneste uges tid har der været stor fokus på chauffører fra Filippinerne. Det skyldes afsløringen af, at filippinske chauffører har boet under slumlignende forhold hos Kurt Beier Transport i Padborg. Den slags vil man ikke opleve hos Contrans, understreger Axel P.S. Junker.

- Jeg er ked af, at der kommer fokus på filippinske chauffører på dén baggrund, for jeg synes, der er mange gode historier at fortælle. Vi har folk ansat udelukkende til at ringe til chaufførerne, både danske, filippinske og europæiske chauffører, for at høre hvordan de har det. De skal ses og høres, og de skal mærke, at vi gerne vil deres bedste, siger han.

Filippinerfinte?

Man hører ofte udtrykket "filippiner-finten" om brugen af filippinske medarbejdere i Danmark. Contrans vil ikke oplyse, hvad de filippinske chauffører får i løn, men ifølge direktøren er det hverken en finte eller en spareøvelse for firmaet.

Vi ville helst rekruttere fra Danmark eller andre europæiske lande. Axel P.S. Junker, direktør i Contrans A/S.

- Der er en kæmpe chaufførmangel i Europa og Danmark, så vi har brug for arbejdskraft udefra, og filippinerne gør det godt. Men vi ville helst rekruttere fra Danmark eller andre europæiske lande. Dels er der mindre risiko for, at folk mistrives, når de ikke kommer langvejs fra. Dels er der langt lavere startomkostninger for os, hvis vi ikke skal købe flybilletter og alt muligt andet, siger Axel P.S. Junker.

