Opdaget ved et tilfælde: Koldinghus har fået sin første Michelin-stjerne

På Koldinghus var de ikke klar over, at der fandtes Michelin-stjerner for attraktioner. Nu har de fået en.

Det var en overrasket Nanna Ebert fra Koldinghus, der i påsken scrollede igennem sit Facebook-feed. - Jeg kunne se at Moesgaard havde fået tre Michelin-stjerner, og egentlig vidste jeg ikke, at der blev uddelt Michelin-stjerner til attraktioner, siger Nanna Ebert, der er kommunikationschef ved Koldinghus. Jeg var meget overrasket. Det er jo som at komme i en helt anden liga, når man tænker på, hvordan restauranter kæmper for at få deres. Nanna Ebert, kommunikationschef, Koldinghus Nanna fulgte linket og pludselig stod der, at Koldinghus også var blevet hædret med en grøn Michelin-stjerne, som bliver uddelt til attraktioner. - Jeg var meget overrasket. Det er jo som at komme i en helt anden liga, når man tænker på, hvordan restauranter kæmper for at få deres, siger hun. Én stjerne kunne det blive til for Koldinghus, og selvom man er overrasket og stolt, stopper det ikke her. - Vi er selvfølgelig meget glade, men jeg kom også ret hurtigt til at tænke på, hvordan vi kan få en mere, fortæller museumsdirektør, Janus Møller Jensen. På lørdag åbner udstillingen Prinsesse af tiden, der markerer Prinsesse Benediktes 75-års fødselsdag. Kunstmuseet Trapholt, ligeledes i Kolding, har også fået en stjerne i Michelins grønne guide. På listen kan du se alle tildelte Michelin-stjerner til seværdigheder her i området. Du kan finde hele listen, The Green Guide, på Michelins hjemmeside. Seværdigheder her i området med Michelin-stjerner 1 stjerne (​​​​​= seværdigheden er værd at opleve)​​​​ Koldinghus

Trapholt Museum

Sønderborg Slot

2 stjerner (​​​​​= seværdigheden er en omvej værd) Haderslev Domkirke

Ribe Domkirke

Legoland​​​​

3 stjerner (​​​​​= seværdigheden er værd at rejse efter) Ingen 3-stjernede seværdigheder her i området