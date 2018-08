Koldings borgere skal betale trekvart million til Obama

Borgmester Jørn Pedersen (V) vil gerne støtte Obamabesøg, selv om Kolding Kommune ikke får indblik i økonomien.

Kolding Kommune vil give 750.000 kroner til Barack Obamas planlagte besøg i Kolding den 28. september.

- Vi betaler 750.000 kroner som et markedsføringsbidrag. Det kunne have været højere, men økonomi og sammenhængen i arrangementet er sådan, at det ikke er nødvendigt, siger borgmester Jørn Pedersen (V) til JydskeVestkysten.

Ganske vist skal en ansøgning fra arrangøren Business Kolding først behandles næste tirsdag. Men pengene er så godt som hjemme, for borgmesterens parti Venstre har selv absolut flertal i byrådet, og der er opbakning fra socialdemokraterne.

- Det er supergodt at få Obama til Kolding. Han vil markedsføre kommunen, universitetet og virksomhederne på en god måde, så vi er meget positive, siger Poul Erik Jensen (S), som er 2. viceborgmester i Kolding, til TV SYD.

Giver markedsføring

Borgmesterens tilsagn kommer på trods af, at kommunen ikke får indblik i økonomien bag mødet med ekspræsidenten.

Vi betaler for markedsføringsværdi og ikke for at bidrage i en pengekasse. Jørn Pedersen (V), borgmester i Kolding Kommune.

- Det ved vi, at det kan vi ikke få. Det er fuldt fortroligt. Vi betaler for markedsføringsværdi og ikke for at bidrage i en pengekasse, siger Jørn Pedersen til JydskeVestkysten.

Læs også Der mangler stadig penge til Obama-besøg

To millioner

Alene nyheden om Obamas besøg var to millioner kroner værd i markedsføring, mener borgmesteren, som kalder besøget ”det største arrangement nogensinde i kommunens historie”.

Også Nordea og Syddansk Universitet støtter arrangementet. Trekantområdet Danmark har også modtaget en ansøgning, oplyser foreningens formand til Vejle Amts Folkeblad.

Derimod har Business Kolding trukket sin ansøgning om at få 750.000 kroner fra Region Syddanmark. Det sker efter kritik fra flere regionsmedlemmer.

Læs også Trækker ansøgning om penge til Obama-besøg