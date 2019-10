Koldings nye vartegn skal være toppen af bæredygtighed

Når de første lejere i Kolding Sky flytter ind i en af de 98 lejligheder i byens helt nye højhus på 19 etager, flytter de samtidig ind i nogle boliger, der lever op til bygningsrelementets skrappeste energikrav.

Byggeriet har som det første i Jylland fået Svanemærket, og det er et helt bevist valg fra bygherren AP Pension.

- Vi har valgt, at vores lejeboliger skal være mest muligt attraktive, og vi kan se, at der er større interesse for at bo i en bæredygtig bolig, fortæller administerende direktør Peter Olsson.

Fakta om Kolding Sky - Etager: 19 - Højde: 70 meter - Lejligheder: 98 - Størrelse: 74-157 m2 - Bygherre: AP Pension - Miljøcertificering: Svanemærket Se mere

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke og for, at byggeriet skal blive godkendt, stilles der en lang række krav, som nøje bliver fulgt i byggeprocessen.

- Vi gør det her, fordi vi gerne vil fremtidssikre vores byggerier. Der er generelt større fokus på bæredygtighed, og vi skal også over for vores kunder vise, at vi investerer i grøn omstilling, siger Peter Olsson.

Et godt signal

Koldings borgmester Jørn Pedersen glæder sig over, at kommunen får Jyllands første svanemærkede etagebyggeri.

- Der er flere af de nye byggerier, der er på vej i området ved Kolding Å, der bliver bæredygtige, og det kan være med til at tiltrække flere lejere til området, siger han.

Svanemærket betyder dog også, at prisen for at bygge Kolding Sky ryger i vejret.

- Men vi får også en bedre vare. Om det så også betyder højere lejepriser, kan vi ikke svare på endnu, siger Peter Olsson.