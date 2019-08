Socialdirektør ryger efter fusk med regnskab

Socialforvaltningen i Kolding Kommune har i et regnskab pyntet på tallene. Nu har socialdirektør Lars Rasmussen fratrådt sin stilling.

Efter mere end to årtier som chef i Kolding Kommunes socialforvaltning har 57-årige Lars Rasmussen tirsdag aften fratrådt sit job.

Det skriver JydskeVestkysten.

Det sker efter et ekstraordinært møde i byrådets økonomiudvalg tirsdag.

Årsagen er, at socialforvaltningen med Lars Rasmussen i spidsen er blevet afsløret i at have rod i det regnskab, som er blevet fremlagt for 2018.

Ifølge JydskeVestkysten fremstår underskuddet i 2018-regnskabet 19,3 millioner mindre, end det i virkeligheden er.

Det skyldes, at man bevidst ventede med at bogføre udgifter i det nye år, selvom de skulle have været betalt og bogført i 2018.

Dermed fremstår overforbruget mindre. Og det er i strid med kommunens praksis.

Borgmester beklager

Tallene er kommet frem, efter et revisionsfirma har gennemgået årsregnskabet.

Lars Rasmussen og socialforvaltningen skulle have fremlagt et regnskab, hvor underskuddet ville have været på 54 millioner kroner i stedet for 34 millioner kroner, som det blev præsenteret.

Borgmester Jørn Pedersen siger til JydskeVestkysten, at han beklager sagen.

- Vi ved, at der er virkelig pres på det specialiserede socialområde, men vi skal jo have den ærlige og redelige viden. Vi skal kende den fulde historie, ellers kan vi ikke handle, siger borgmesteren.