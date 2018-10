Kollegaer svingede arme og ben på rådhuspladsen

Pladsen foran Fredericia Rådhus var fredag middag fyldt med spændte medarbejdere – klar til motion.

- Vi sætter lige lidt høje knæ på. Det ser godt ud – og så laver vi lige lidt armsving for at få varmen.

Sådan lød instruktionerne fredag middag foran Fredericia Rådhus. Fredag før efterårsferien har ellers i mange år været skolernes motionsdag. Men de seneste par år er turen også kommet til arbejdspladserne.

Det giver også noget socialt. Man får grinet sammen – og på den måde, giver det måske lyst til at lave noget mere end bare de fem minutter. Dan Hansen, udviklingskonsulent, Dansk Firmaidrætsforbund

Da rådhusuret i Fredericia stod på fem minutter i tolv fredag middag, stod medarbejdere fra en række af kommunens virksomheder klar til at få lidt sved på panden. I fem minutter.

Det skete som en del af Arbejdspladsernes Motionsdag, der i Fredericia havde undertitlen "5 i 12".

Fem minutter kan virke som meget lidt. Men fredagens kollegiale motion på rådhuspladsen er bare startskuddet.

- Jeg håber, at man får øjnene op for, at det med at lave motion i arbejdstiden med sine kollegaer, det giver meget mere end bare motionen for en selv, siger udviklingskonsulent i Dansk Firmaidrætsforbund, Dan Hansen, til TV SYD og fortsætter:

- Det giver også noget socialt. Man får grinet sammen – og på den måde, giver det måske lyst til at lave noget mere end bare de fem minutter. Om det så er i arbejdstiden eller efter arbejde, det er sådan set ligegyldigt. Det vigtigste er bare at få noget smag for at lave noget sammen.

Det kan også være at tage trapperne i stedet for elevatoren - eller gå den lange vej hen til kopimaskinen. Tony Brazil, daglig leder, Idræt i dagtimerne, Fredericia

Og mulighederne er mange.

- I dag fik vi en helt lille snas med fem minutter. Men det kan også være at tage trapperne i stedet for elevatoren eller gå den lange vej hen til kopimaskinen. Arbejdspladsen kan også give tid til gåture og løbeture. Endelig kan man få en af vores instruktører ud, forklarer Tony Brazil, der er daglig leder af Idræt i dagtimerne i Fredericia.

Der blev dyrket motion flere steder i landet – og i Fredericia. Blandt andet blev der løftet lammekøller i Føtex Fredericia.