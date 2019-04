Kolonihaven tørster: I Haveje ønsker de sig regn

I april er der faldet otte gange mindre regn, end der normalt gør. Det skaber problemer i kolonihavehuset.

Solen skinner over Svanesøens kolonihavehuse i Kolding, og temperaturen nærmer sig 20 grader. I et af kolonihavehusene med navnet Haveje holder Svend og Anna Grethe Jensen til. De sidder på terassen og spiller en runde triominos, inden de skal i haven for at så årets salatløg og skarlotteløg – i en ret tør jord.

Svend og Anna Grethe Jensen nyder solen med et spil på terassen. Foto: Nicolai Reinhold, TV SYD

Svend og Anna Grethe har boet til leje i Haveje de sidste 50 år, så de kender efterhånden haven ret godt. De kan ikke huske, at forårsjorden har været så tør før. Det skaber problemer i den lille kolonihave.

- Den plejer at stå helt grøn opad med knopper op, så det er tegn på, at der mangler vand, konkluderer Sved om de rhododendron, der slynger sig op ad pergolaen i haven.

Læs også Tidlig tørke giver høj risiko for naturbrande

I mens går Anna Grethe rundt ved bedene foran drivhuset. Hun vil gerne fjerne ukrudtet, men det er et håbløst projekt.

- Det sidder simpelthen så fast, at det ikke er til at få op, så det må vente, til der kommer lidt regn, siger hun, mens hun roder i bedet.

Selvom det er træls, er det ikke så mærkeligt, at haven ved Haveje nærmest er knastør. I april er der indtil videre kun faldet 2,5 millimeter regn i en periode, hvor der normalt falder over 20 millimeter.

Det har været ekstremt regnfuldt, og lige nu brager solen ned, og det tørrer vegetationen lynhurtigt ud. Jarl Vagn Hansen, beredskabsdirektør, Trekantsområdets Brandvæsen

Planterne tørrer ud - og græsset antændes

Men tørken giver ikke kun problemer i haven. Det giver også risiko for brand. I Syd- og Sønderjylland har der allerede været syv naturbrande i år. Derfor kommer beredskaberne med en advarsel her i påskevarmen:

- Naturen er faktisk overraskende tør for årstiden, og man tror det måske ikke. Vi kommer fra en marts måned, hvor det har været ekstremt regnfuldt, og lige nu brager solen ned, og det tørrer vegetationen lynhurtigt ud, forklarer Jarl Vagn Hansen, beredskabsdirektør, Trekantsområdets Brandvæsen.

Advarslen kommer ud her i påsken, fordi mange bruger deres grill eller ryger en cigaret ude i det fri. Samtidig er folk ude i haverne – muligvis med en ukrudtsbrænder.

Rhododendronen i haven bærer noget præg af forårsvarmen. Foto: Nicolai Reinhold, TV SYD

Svend og Anna Grethe ejer ikke en ukrudtsbrænder, og de ryger heller ikke, men de er stadig påpasselige med ilden – for deres kolonihavehus er ikke lavet af andet end træ.

- Alt ild passer vi jo på med. Det bliver vi jo nødt til for ellers puf, så er det jo væk, fortæller Svend.

Ægteparret nyder, at solen er fremme, men for deres have – og muligvis kolonihavehusets skyld – håber Svend, at der snart kommer lidt regn.

- To-tre dages regn og så 14 dages sol igen, det vil vi gerne have.