Kom med dit bud: Hvad skal storkeungerne hedde?

Om kort tid ved vi, om der er han- eller hun-storkeunger i reden i Smedager. Og så skal de have navne. Men hvilke? Kom med dit bud her.

Emil, Alma, Anton, Matti, Ronja eller Ida. Mulighederne er rigtig mange, når der skal vælges navne til de tre storkeunger i Smedager. Og her på TV SYD vil vi gerne have din hjælp til at vælge.

Søndag d. 1. juli blev de tre storkeunger ringmærket af den eneste mand i landet med licens til at ringmærke storke. Han tog også en fjer fra hver unge, der skal bruges til at kønsbestemme de tre nyeste beboere i reden i Smedager.

De tre fjer blev sendt til DNA-analyse og resultat af analyserne skulle gerne komme i næste uge, oplyser storkene.dk.

Send os dit forslag til navn

Når kønnene er bestemt, starter vi en navneafstemning her på tvsyd.dk. Vi bliver i Astrid Lindgren-universet, så alle Tommy og Annikas unger har navne i samme stil. I 2016 fik de storkeungen Pippi og sidste år fik deres eneste unge navnet Alfred.

På TV SYD har vi endnu ikke lagt os fast på, hvilke navne man skal kunne stemme om i år. Det vil vi gerne have dit forslag til. Send os dit forslag til et eller flere navne til stork@tvsyd.dk.

Under ringmærkningen spillede unger døde. Men de har det ganske fint. Se hele ringmærkningen her: