Kom med et godt forslag til politikerne - måske ender det i byrådet

På Varde Kommunes hjemmeside er det nu muligt at stille borgerforslag, som kommer på dagsordenen i byrådet, hvis det får nok opbakning.

Har du en rigtig god idé, som du tror er så god, så den får støtte fra mindst 1141 stemmeberettigede borgere i Varde Kommune, så er muligheden der nu.

Som den første af de syd- og sønderjyske kommuner er det på Varde Kommunes hjemmeside fra onsdag den 22. august muligt at stille et forslag eller stemme på andres borgerforslag.

Mere aktive borgere

- Vi ønsker en kommune, hvor aktive borgere driver udviklingen i samarbejde med kommunen. Det kræver blandt andet, at borgerne engagerer sig i lokaldemokratiet, og det får de nu mulighed for, siger borgmester Erik Buhl.

Borgerne kan dog fortsat kontakte politikerne direkte, hvis de har en sag. Men nu er det muligt at stille et borgerforslag, som ikke er afhængigt af, at et byrådsmedlem har interesse for emnet, fortæller Erik Buhl.