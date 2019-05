Kom med og få en rolle i ny hot Horsens-serie

Serien foregår i det sprudlende e-sports-univers og er en sjov fortælling om den kvindelige gamer Sandra (Julie Zangenberg), der forsøger at begå sig i en mandsdomineret verden samtidigt med, at hun skal gøre op med normerne, der tvinger hende til at læse jura på universitetet.

Serien er en komedie for unge, som instrueres af Morten Urup, der er kendt for sin fortællerstil og sit visuelle udtryk.

Med på rollelisten er desuden Andreas Bo, Jonas Schmidt, Sofie Stougaard, Anders Brink Madsen, Thomas Ernst, Carsten Bang, Lars Bom og YouTuberne Morten Münster, Albert Dyrlund og Casper Harding.