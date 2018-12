Kom med på eventyr i ny podcast-serie om Gudenåen

Fra næste år kan du dykke ned i Gudenåens lange historie og kultur, når en ny podcast fortæller nogle af de mange historier langs den 150 kilometer lange å.

Selvom du sidder i bussen, bilen eller går en tur i villakvarteret kan du fra 2019 høre vandet fra Gudenåen risle og sivene blafre i vinden, mens du bliver taget med tilbage til tiden, hvor munkene malede korn på møllen ved Mossø.

Det er meningen med en ny podcast-serie, som de syv kommuner langs Gudenåen lancerer til foråret.

- Gudenåen har både været spisekammer, transportvej og energikilde gennem årene, og der er mange spændende historier at fortælle, siger koordinator for Gudenåsamarbejdet Gunhild Øeby Nielsen til TV SYD.

Et af de steder, hvor man måske kan komme med er Klostermølle i Horsens Kommune. Her har vandet i Gudenåen både været omdrejningspunktet for vikingerne, industrialiseringen og i dag en ren naturperle.

Den gamle møllebygning står stadig som den gjorde, da man lavede papirmasse og pap ved Mossø. Foto: Mark Bundgaard

- Klostermølle er interessant, fordi her er over 900 års kulturhistorie samlet på et sted, fortæller museumsinspektør ved Horsens Museum Lars Pagh, der står ved et af de et meter store stenhjul, som fra 1800-tallet og frem blev brugt til at producere papirmasse og pap ved den gamle mølle.

De store stenhjul blev brugt til at lave træ om til papirsmasse. Foto: Mark Bundgaard

Podcasts boomer Siden starten af 2016 er antallet af dansksprogede podcasts på iTunes fordoblet

15 procent af alle danskere lytter til podcasts mindst en gang om ugen. Kilde: Nochmal og DR Medieforskning

Podcastformatet er i de seneste år vokset stødt og selvom det kun er lyd, der kommer ud til brugerne, så giver det god mening at bruge mediet til at opleve Gudenåen.

- Vi mener, der er et stort potentiale i podcasts. Blandt andet vil vi gerne have fat i de travle børnefamilier, og give idéer til, hvor man skal tage hen langs Gudenåen for at få en spændende oplevelse, siger Gunhild Øeby Nielsen.