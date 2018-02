Kom tæt på stjernerne: Stor krigsfilm mangler lokal hjælp

Dansk Skuespillerkatalog og Fridthjof Film kommer til Sønderborg for at finde statister til filmen I Krig og Kærlighed. De søger mellem 250 og 300 statister, hvor mange gerne må være lokale syd- og sønderjyder.

Første Verdenskrigsfilmen I Krig og Kærlighed er spækket med stjerne som Sebastian Jessen, Rosalinde Mynster, Thure Lindhardt og Ulrich Thomsen.

Nu er det blevet tid til at finde alle statisterne. Dem skal der bruges mellem 250 og 300 af, og mange må gerne komme fra områder, hvor der skal filmes - blandt andet Sønderborg, Augustenborg og Tønder. Det fortæller Tommy Duus, statistkoordinator, Dansk Skuespillerkatalog.

- De lokale har et tættere forhold til området. Derfor får de også et tættere forhold til filmen, siger Tommy Duus.

Filmholdet, der står bag, er Fridthjof Film, og Dansk Skuespillerkatalog skal finde de statister, der skal bruges. Det sker onsdag den 7. februar, hvor der er casting i Sønderborg.

Tommy Duus understreger, at der absolut ingen forventninger eller krav er. Derfor skal man heller ikke have præstationsangst. Antallet de skal bruge varierer hele tiden, men de skal bruge et stort spænd af folk – både mænd, kvinder og enkelte børn.

- Som statisk bliver du klædt ud og stylet til ukendelighed. Du er den levende kulisse, og det er vigtigt, at du tror på, at du lever i 1917.

Bliv statist i "I Krig og Kærlighed"

Castingen finder sted i det store mødelokale i: Humlehøj Hallen,Stråbjergvej 1, 6400 Sønderborg

Optagelserne foregår i perioden fra d. 19. februar til slutningen af marts.

Du skal ikke forberede noget. Alt du skal gøre er at møde op til statistcastingen med din smartphone.

Du kan vælge at møde op enten kl. 16.00, 17.00, 18.00 eller kl. 19.00.

Socialt samvær, selfies eller spændende filmproduktion

Det er forskelligt, hvad statisterne får ud af at være med, fortæller Tommy Duus. Som statist bliver man ikke betalt, og det kræver, at man kan tage fri den dag, der skal filmes.

- Det kan give et brud i en monoton hverdag og et lille kick.

Statistkoordinatoren fortæller, at man får et indblik i, hvordan et film laves og hele processen bag. Det kan også lokke folk til, fortæller Tommy Duus.

- For nogle er det også socialt samvær. Så tager man statistroller i stedet for at gå til bridge.

For nyligt blev det offentliggjort, at Game of Thrones-stjernen Tom Wlaschiha også får en bærende rolle. Og netop de kendte skuespillere er endnu en ting, der lokker statister til.

- Folk vil også bare gerne se de kendte. I pausen møder de så stjernerne og får taget et selfie. Men generelt er det jo sjovt se sig selv i fjernsynet, siger Tommy Duus.

