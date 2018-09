Kommunal støtte til Obama skiller sig ud

Kolding yder trekvart million kroner til Obama. Kommunerne giver sjældent store beløb til lukkede arrangementer, viser TV SYD's aktindsigt.

Der er offentlige penge i ryggen, når USA’s 44. præsident besøger Kolding den 28. september. Både Syddansk Universitet og Kolding Kommune spytter i kassen, selv om de færreste koldingensere får mulighed for at se ”giraffen”.

Tilskuddet på 750.000 kroner fra Kolding Kommune er omdiskuteret, og faktisk er det sjældent, at kommunerne i Syd- og Sønderjylland skyder mange penge i lukkede arrangementer. Det viser de aktindsigter, TV SYD har sendt til 14 kommuner.

Cirkus for ældre

TV SYD har spurgt, hvilke lukkede arrangementer kommunerne har støttet i det forløbne år. Aktindsigten viser, at Kolding Kommune bruger forholdsvis mange penge på lukkede arrangementer.

Det største beløb gik til en cirkusforestilling, der var forbeholdt kommunens plejehjemsbeboere og deres pårørende samt plejecentrenes frivillige. Der var 1400 deltagere, og udgiften var 330.557 kroner ekskl. moms. Ingen anden kommune har brugt så mange penge på et lukket arrangement.

Næsten lige så mange penge, 298.322 kroner ekskl. moms, brugte kommunen på den årlige fest for frivillige på seniorområdet. Pengene gik til spisning og underholdning m.m. Ved en lignende fest på socialområdet lagde kommunen 109.479 kroner.

Mad og livemusik

Desuden holder Kolding Kommune hvert år en fest, der er forbeholdt frivillige på fritids- og idrætsområdet. I år betalte kommunen 156.825 kroner ekskl. moms til mad, livemusik og prisuddelingen.

Kommunen hædrer også hvert år alle lokale idrætsudøvere, som i det forløbne år er blevet danske mestre, er debuteret på landsholdet eller har deltaget ved VM, EM og OL m.m. I år var der cirka 300 deltagere, og det kostede 85.743 kroner, der primært blev brugt på gaver.

Mange kommuner hædrer deres frivillige og sportsfolk. Hedensted Kommune holdt ”Award 2017”, der er et lukket arrangement for kommunens folkeoplysende foreninger. Der var 500 deltagere, og det kostede kommunen 210.700 kroner.

Store fester

Esbjerg Kommune brugte 265.000 kroner på en idrætsfest, 54.000 på en ungdomsidrætsfest og sidste år også 37.000 kroner på en frivillighedsfest. Men i Esbjerg kan alle købe billetter til festerne.

Desuden gav Esbjerg Kommune sidste år 25.000 kroner til et arrangement i Hjerneskadeforeningen. Kommunen har en konto med 100.000 kroner årligt, som bruges på at tiltrække konferencer og kongresser til kommunen.

Andre kommuner har brugt mindre beløb. Som da Haderslev Kommune gav 20.689 kroner til en foredragsholder i foreningen Syg i Haderslev.

Esport med mere

Som den eneste af de 14 adspurgte kommuner har Sønderborg Kommune afslået TV SYD’s ønske om aktindsigt. Kommunen begrunder det med, at den ”ikke har en oversigt over, hvilke lukkede arrangementer, kommunen har givet tilskud til”.

Det fremgår blandt andet af listen, at Sønderborg Kommune holder en årlig fest for de frivillige kræfter, som den seneste gang kostede 214.000 kroner. Kommunen har givet 150.000 kroner til Cross Border Esport, som holdt en turnering for computerspillere, samt 25.000 kroner til en konference i Parkinsonforeningen.