Kommunaldirektør: Kommune vil tjekke lønsedler

Vejen Kommune får gjort rent af KN Rengøring, der i sidste uge blev fyret i Varde. Enhedslisten vil have firmaet fyret. Kommunaldirektør vil udvide kontrol.

KN Rengøring gør rent i Vejen Kommune. Kommunens kontrol af selskabets arbejde og forhold har indtil videre begrænset sig til rengøringens standard og personalets sprogkundskaber.

Det er uanstændig opførsel, og vi skal have anstændige samarbejdspartnere i Vejen Kommune. Maya Ryom, Enhedslistens medlem af Vejen Byråd

Oven på kritisable forhold i KN Rengøring i Varde og andre kommuner, erkender kommunaldirektør i Vejen Kommune, Ole Slot, at det i fremtiden ikke er nok.

- Jeg er ikke så tæt på de konkrete kontroller, men min vurdering er, at vi fremover må skærpe kontrollen med tilladelser og lønforhold. Vi ved, at der er indgået overenskomst med 3F, men har ikke kontrolleret lønsedler, siger han til TV SYD.

KN Rengøring har siden 1. april 2018 taget sig af al den udliciterede rengøring i Vejen Kommune uden, at kommunen har oplevet samme problemer som i Varde, hvor firmaet er mistænkt for brug af ulovlig arbejdskraft.

- Vi kører nogle kontrolbesøg på vores rengøring, og der har vi ikke fundet nogle ting, der har givet anledning til bekymring, siger Ole Slot, der oplyser, at kommunen løbende foretager kontroller med KN Rengørings rengøring og ikke har fundet noget at klage over.

- Så længe vores kontrolbesøg ikke giver anledning til, at der er ting, der ikke bliver opfyldt, kan vi ikke være utilfredse med dem. Vi vil fortsætte med vores kontrolbesøg for at sikre os, at vi får den vare, som vi har lavet aftaler omkring, tilføjer han.

Kommunaldirektøren oplyser, at kontrollen omfatter rengøringsstandarden, altså om der bliver gjort rent på et niveau, der er aftalt i kontrakten. Samtidig skal personalet gøre sig forståelig, og det skal være de rigtige mennesker, der gør rent. I Varde viste det sig, at det personale, der fremgik af listen, ikke var de mennesker, der rent faktisk var på arbejde.

Politiker: Opsig kontrakten

Enhedslistens medlem af Vejen Byråd, Maya Ryom, har torsdag skrevet en mail til sine byrådskolleger, hvor hun udtrykker skepsis over, at kommunen benytter KN Rengøring, der ifølge hende blandt andet benytter illegal arbejdskraft og dumper lønnen.

- Jeg synes ikke, vi skal benytte os af et firma, der har urent mel i posen. Vi skal ikke bruge skattekroner på et firma, der har illegale medarbejdere og som løndumper. Det kan jeg ikke være med til, siger hun til TV SYD.

Hun anser det ikke for en svipser, at firmaet er “taget med bukserne nede” i Varde og Rebild kommuner og foreslår, at kommunen opsiger kontrakten med firmaet eller sender rengøringsopgaven i udbud igen eller, at kommunen som minimum får en garanti for, at løn- og arbejdsvilkårene for de ansatte er i orden.

- Selvom der endnu ikke foreligger beviser på, at der har været urent trav i Vejen Kommune, ændrer det ikke på, at det er et firma, der i mange andre kommuner har store problemer med sin troværdighed, og det synes jeg ikke, vi kan samarbejde med. Det er uanstændig opførsel, og vi skal have anstændige samarbejdspartnere i Vejen Kommune, siger hun.

Frank Schmidt-Hansen, konservativt byrådsmedlem i Vejen Kommune, har bedt forvaltningen om en redegørelse om samarbejdet med KN Rengøring.

- Sagen vækker en vis bekymring, og derfor er vi nødt til at få tingene undersøgt til bunds, siger han til TV SYD.

Problemer mange steder

KN Rengøring har været i myndighedernes og fagforeningen 3Fs søgelys adskillige gange siden 2012.

TV SYD har forgæves forsøgt at få en kommentar til den seneste tids uro omkring firmaet fra direktør og ejer Henrik Nielsen. Vi vil blandt andet gerne spørge ham, om han forstår, hvis nogen tvivler på, om firmaet har styr på tingene og hvis ansvar, det er, at forholdene hos underleverandører lever op til kontrakter og lovgivning.

Han er endnu ikke vendt tilbage på mail eller telefonbesked.

Eksempler på tidligere sager: