Kommunalforsker: Borgerforslag får svært ved at gøre en forskel

Borgerdrevne forslag kan nemt gå hen og blive et sted, hvor der kommer en masse forslag, som politikerne ikke bryder sig om, siger kommunalforsker Roger Buch.

Tre kommuner i Syd- og Sønderjylland åbner i løbet af efteråret for, at borgerne kan komme med forslag, der kan blive politisk behandlet i byrådet, hvis forslaget får tilstrækkelig med støtte fra andre borgere.

Men selvom det, ifølge kommunalforsker Roger Buch, passer fint med, at det i mange kommuner er blevet lettere at komme i kontakt med de lokale politikere, tror han ikke umiddelbart på, det bliver en stor succes.

Der er masser af andre muligheder for at komme i dialog med politikerne på ikke mindst gennem de sociale medier. Roger Buch, Kommunalforsker.

Borgerdrevne forslag er stadig forholdsvis nyt i Danmark, og giver altså alle borgere mulighed for at rejse en sag, som de mener er vigtig, og det kan godt blive vanskeligt, mener Roger Buch.

- De lokale politikere og embedsmændene holder godt øje med, hvad der rør sig i kommunen. Derfor kan det blive svært at komme med en sag, som de ikke selv har overvejet. Det kan blive et sted for alle de forslag, som politikerne ikke bryder sig om, siger Roger Buch.

Kommunalforsker Roger Buch henviser også til Finland, hvor det i flere år har været muligt for borgerne at stille forslag, der kommer til behandling i parlamentet, hvis de kan samle nok underskrifter.

Her er der siden 2012 blevet stillet 750 borgerforslag. Kun et enkelt er efterfølgende blevet til lov.

I Danmark er det siden 24. januar 2018 blevet muligt på Borgerforslag.dk. De tre kommuner Esbjerg, Varde og Horsens har besluttet at indføre borgerforslag.

På Fanø arbejder politikerne også med at få borgerne mere involveret. Kommunen vil udarbejde en strategi, der skal ende op med, at flere borgere bliver taget med på råd, når forvaltning og politikere skal træffe beslutninger.