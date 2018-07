Kommune afslørede social svindel for 8.4 millioner kroner

Esbjerg Kommune har i 2017 sparet de offentlige kasser for 8.4 millioner kroner ved at afsløre snyd og bedrageri.

Ud over at stoppe de uberettigede udbetalinger, så kræver Esbjerg Kommune, at de afslørede borgere betaler ialt 1.7 millioner kroner tilbage.

Når pengene havner i de forkerte lommer, så går det ud over alle de borgere og områder, som så har rigelig brug for pengene. Henrik Vallø, Borgerlisten, formand for Social og Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune.

Esbjerg Kommunes kontrolteam har blandt andet haft fokus på borgere, som var tilmeldt en proforma adresse, og som samtidig modtog sociale ydelser. Resultatet af det projekt var, at otte borgere efterfølgende fik frataget eller nedsat ydelser for over en halv million kroner.

Henrik Vallø, formand for Social og Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune. Foto: Thomas Hoffmann-Møller, TV SYD

- Resultaterne viser desværre, at det stadigt er nødvendigt med kontrol, hvis vi skal vinde kampen mod dem, som vil snyde. Når pengene havner i de forkerte lommer, så går det ud over alle de borgere og områder, som så har rigeligt brug for pengene, siger Henrik Vallø, Borgerlisten, formand for Social og Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune.

Kommunerne og Udbetaling Danmark samarbejder også om samkøring af registre og bliver stadig dygtigere og mere effektive til at opfange signaler om socialt snyd med denne metode. Indsatsen er også international, og der foregår et vellykket og bredt samarbejde med de andre EU-lande og en række andre fjernereliggende lande, så man nu også kan stoppe snyd med ydelser i forbindelse med ophold i udlandet