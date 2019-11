Kommune afviser massiv kritik af jobcenter-regler

”Man kan få indtrykket af, at I lader økonomiske hensyn og ikke lovgivningen og borgerens situation afgøre, om en borger får tilkendt en ydelse”.

Sådan skrev beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) for nylig til Haderslevs borgmester H.P. Geil (V). Ministeren krævede en hurtig redegørelse fra kommunen, og det har han nu fået.

Mandag sendte kommunen et brev til ministeren. Brevet afviser den massive kritik af den vejledning til jobcentret, som kommunen vedtog i august.

- Vi følger loven

Vejledningen siger, at langt færre borgere skal have ydelser som førtidspension og ressourceforløb. Og at "der reguleres på den faglige tilgang til sagsbehandlingen. Derfor er der behov for, at beskæftigelsesindsatsen i højere grad styres af de økonomiske rammer".

Hvis folk har ret til en ydelse, så vil de også få den. Jon Krongaard (DF), formand for beskæftigelsesudvalget i Haderslev

Men det betyder ikke, at kommunens økonomi styrer, om den enkelte borger får en ydelse, lyder det fra kommunen.

- Vi opfylder selvfølgelig borgernes rettigheder, og vi følger lovgivningen. Vi prøver at optimere deres arbejdsevne via en målrettet virksomhedsindsats. Men hvis folk har ret til en ydelse, så vil de også få den, siger Jon Krongaard (DF), som er formand for beskæftigelsesudvalget i Haderslev.

Jurist: Det er ulovligt

Professor i socialret, Kirsten Ketscher, udtalte for nylig til TV SYD, at regler i Haderslev er ulovlige. Det ændrer kommunens redegørelse ikke på.

Det er ikke andet end varm luft. Kirsten Ketscher, professor i socialret, Københavns Universitet

- Svaret er uacceptabelt. Det er ikke andet end varm luft, og det opfylder ikke ministerens krav til en redegørelse. Jeg mener stadig, det er en ulovlig vejledning til, hvordan man kan beskære borgernes rettigheder. Man må ikke presse borgerne unødigt ved at forlænge deres sagsbehandling. Og det strider mod al logik, at kommunen planlægger at give et langt lavere antal førtidspensioner, siger Kirsten Ketscher til TV SYD.

Heller ikke Enhedslistens Henning Hyllested er tryg ved situationen i Haderslev oven på redegørelsen.

- Det er en regulær bortforklaring, fordi man fastholder den formulering, man havde tilbage fra august, om at det er de økonomiske rammer, der i højere grad skal styre tildelingen af blandt andet førtidspension, siger han til TV SYD.

Ændrer ikke et komma

Professoren og ministeren er ikke ene om deres kritik. Folketingsmedlemmerne Henning Hyllested (EL) og Anni Matthiesen (V) har begge opfordret Haderslev Kommune til at justere sin vejledning. Men kommunen ændrer ikke så meget som et komma i teksten, oplyser Jon Krongaard.

- Så længe kommunens sagsbehandlere ved, hvad teksten betyder, og hvad den indebærer, så kan jeg ikke se nogen problemer med vejledningen, siger udvalgsformanden til TV SYD.

Han inviterer beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til Haderslev, så han kan få mere at vide om kommunens indsats på området. Beskæftigelsesministeriet oplyser til TV SYD, at Hummelgaard først vil lade ministeriets jurister studere Haderslevs redegørelse, før han igen vil kommentere sagen.