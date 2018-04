Kommune bruger mindfullness imod stress

Horsens Kommune har taget nye metoder i brug for at hjælpe de stressramte.

35-årige Marianne Birkmose finder yogamåtten frem flere gange om dagen og trækker vejret dybt ind.

”Jeg har en app på min telefon, der guider mig til at tænke anderledes og positivt. Hvis jeg får bekymringstanker, parkerer jeg dem oppe på skyen, fortæller Marianne Birkmose, mens hun lægger sig til rette på måtten.

Metoden har hun lært på et stresshåndteringskursus hos Horsens Kommune, som hun kom på, efter hun blev sygemeldt med stress sidste år.

”Der skete alt for meget i mit liv, og jeg kunne slet ikke følge med. Vi har en søn med reflux, min mand har sclerose, jeg havde fuldtidsjob og skulle også passe hus og have – og det hele skulle jo være perfekt, siger Marianne Birkmose, der er uddannet grafisk designer.

Ikke et hurtigt fix

Marianne Birkmoses historie er ikke unik. Faktisk oplever 430.000 danskere symptomer på alvorlig stress dagligt, og Verdenssundhedsorganisationen WHO forudser at stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020.

Derfor er stress noget, de tager alvorligt i kommunerne, og i Horsens Kommune har de taget helt nye metoder i brug.

Stressramte bliver tilbudt at deltage i et 10 ugers stresshåndteringskursus, hvor de blandt lærer afslapningsteknikker, at mærke deres krop og at tænke anderledes.

”Vi fixer ikke noget for deltagerne, for de skal selv gøre arbejdet, men ved hjælp af blandt andet mindfulness bliver de trænet i at være i nuet, siger beskæftigelsesrådgiver Morten Bak Nielsen, Jobcenter Horsens

Siden kommunen begyndte at tilbyde kurserne i august sidste år, har 22 deltaget. 14 af dem er raskmeldte i dag.

Marianne Birkmose mangler lidt, inden hun er rask, men hun er sikker på, at hun snart kan vende tilbage til arbejdsmarkedet

”Jeg blev desværre fyret, mens jeg var sygemeldt, men jeg håber, at jeg i løbet af tre til fire måneder kan finde et andet job og vende tilbage på fuld tid. Jeg savner mit arbejde og at have kolleger, siger hun.