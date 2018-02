Manglende folkelig opbakning spænder ben for grønne mål

Kommune vil være CO2-fri tyve år før resten i Danmark. Men der er lang vej endnu, siger politiker.

Når Sønderborg Vej og Parkafdeling nu skifter to dieselbiler ud med to, der kører på biogas, så er det en lille bevægelse imod et stort mål om at blive helt CO2-fri kommune i år 2029, og spørgsmålet i dag er, om kommunen når det.

- Vi står i et vadested, det rykker ikke så meget lige nu, siger byrådsmedlem for Venstre og medlem af bestyrelsen i Project Zero, Tage Petersen. Project Zero er det projekt, som forankrer Sønderborgs mange miljøtiltag.

- Der har manglet folkelig opbakning til de store projekter. Protester har bremset processen med vindmøller på land, på havet og med solceller på Als, siger Tage Petersen til TV SYD.

Folk vil gerne være klimavenlige, lige indtil det er i deres baghave. Tage Petersen (V), Sønderborg Byråd, medlem af bestyrelsen i Project Zero

- Folk vil gerne være klimavenlige, lige indtil det er i deres baghave, det skal ske, tilføjer han, og han betegner de to nye gasbiler i Vej og Parkafdelingen som lavthængende frugter.

- I det store regnskab gør de ikke så meget, men det er da et skridt i den rigtige retning, siger Tage Petersen.

Vej og Parkafdelingen har ca. 80 biler. Tre af dem kører på el, og nu altså to, som kører på biogas. Dermed reduceres kommunens CO2-udledning med 8,99 tons.

Project Zero Siden 24. juni 2017 har Sønderborgs 44 bybusser kørt på biogas. De har reduceret udledningen med 2.660 tons.

I 2015 havde kommunen ifølge Project Zero reduceret sin CO2-udledning med 35 pct. http://www.projectzero.dk/da-DK/Artikler/2016/Juli/Minus-35CO2-i-S%C3%B8nderborg.aspx

Project Zero blev oprettet i 2007 med målet om at gøre Sønderborg CO2-neutral tyve år før resten af Danmark. http://www.projectzero.dk/da-DK/TopPages/Om-ProjectZero.aspx

Siden visionen blev skabt i Sønderborg Byråd er der skabt i hundredvis af nye grønne arbejdspladser.

Læs også Gasbiler skal gøre kommune grønnere