Kommune hæver fortov – nu kæmper 85-årig mod vand i haven

Efteråret har været drivende vådt. Voldsomme regnskyl har sat lavtliggende områder under vand. Blandt andet med syndflodslignende tilstande i Vejle midtby i starten af oktober. Men den voldsomme nedbør giver også andre konflikter.

- Jeg har boet her i 60 år, og jeg kan ikke forstå, at jeg skal til at have udgifter, fordi kommunen hæver kantsten og fortov.

Der kommer til at stå en sø i min indkørsel. Det kan da ikke være rigtigt. Eva Kjellerup, folkepensionist, Bredsten

Sådan siger 85-årige Eva Kjellerup om Vejle Kommunes renovering på Kirkegade i Bredsten. I de 60 år er vandet løbet fra hendes indkørsel, ud på vejen og ned i den kommunale kloak.

Klimaforandringer giver sø i indkørslen

Men det er slut nu. Der er nemlig lagt ny asfalt på Kirkegade, og i samme forbindelse skal fortovet renoveres fra Vejlevej til Industriparken. Kantstenen bliver hævet og fortovet lagt om med nye fliser. Kantstenen bliver hævet med 16 centimeter, og dermed kommer Eva Kjellerups indkørsel til at ligge lavere.

- Der kommer til at stå en sø i min indkørsel. Det kan da ikke være rigtigt, sagde hun til kommunens folk.

Byggeloven er temmelig klar. Vand på egen grund skal man selv håndtere. Lars Bolander, afdelingsleder, Vej & Park, Vejle Kommune

- Vi hæver fortovet for at forberede os på klimaforandringerne. Jeg kan fuldt ud forstå, at det er et dilemma. Men det er en fælles udfordring, at der skal være plads til alt vandet fra store tordenskyl og skybrud, forklarer afdelingsleder Lars Bolander fra Vej & Park i Vejle Kommune.

Eva Kjellerup har derfor fået besked på, at hun skal lave en faskine, der kan lede vandet over i afløbet fra hendes tagrende.

- Det er jo ikke alene mig. Der er mange andre her på gaden der har samme problem som mig.

Dit, mit eller kommunens regnvand?

Et problem i tiden der bliver stadig mere aktuelt. Det regner nemlig så meget, så det er vigtigt, om det er dit, mit eller kommunens regnvand. Eva Kjellerup må nemlig ikke lede vandet fra hendes egen grund ud i det kommunale kloaksystem - også selvom det for Eva Kjellerup ville være den mest logiske og rigtige løsning.

- Byggeloven er temmelig klar. Vand på egen grund skal man selv håndtere – enten med faskine eller på anden vis, forklarer afdelingslederen fra Vej & Park - til Eva Kjellerups store undren:

- Kommunen siger: Det er jo dit regnvand. Det kan da godt være. Men det er jo kun fordi, der bliver lagt en bræmme over, så det ikke kan komme herfra. Hvortil afdelingsleder Lars Bolander svarer:

- Det der foregår på privat grund, det er netop på privat grund. Vi er godt nok naboer, men vi har en fælles udfordring. Sådan ser vi i hvert fald på det.

Eva Kjellerup, der bestemt ikke ser sådan på det, har spurgt kommunens folk, hvad en faskine vil koste. Omkring 1.000 kroner per meter, lyder svaret.

- Det vil jeg ikke betale – og det kan ikke være rigtigt, at det er mig der skal betale. Det er jo ikke mig der vil have fortovet hævet, slutter Eva Kjellerup.