Kommune: Ikke i orden at se på Netflix-konto

Billund Kommune erkender, at de gik alt for langt i deres kontrolarbejde.

Alt fra elforbrug til Netflix-konto. Så omfattende har Billund Kommunes granskning af den 23-årige Kevin Juhl Pedersen været, efter at kommunen mistænkte ham for at svindle med sin ydelse.

Men det var langt over stregen, fastslår en ny evaluering foretaget af kommunens økonomiudvalg. Det skriver Fagbladet 3F.

Selvom undersøgelsen foregik i overensstemmelse med lovgivningen, så har kontrolarbejderne ikke handlet inden for de etiske retningslinjer på området, vurderer økonomiudvalget.

Den konklusion er Viceborgmester Per Nyhus (DF) enig i.

-Det er ikke i orden at overvåge på den måde. Det kan vi godt slå fast. Der har været nogle klare overtrædelser af de etiske regler, vi kører med, siger han.

Evalueringen har været på trapperne siden marts, hvor byrådet krævede, at embedsfolkene i kommunen skulle levere en større redegørelse af sagen og kommunens retningslinjer for overvågning af dens borgere.

Overvågning af alt fra bankkonto, spisevaner og el-forbrug

Den kommer i kølvandet på Fagbladet 3F’s afsløring af Billund Kommunes omfattende overvågning af 3F’eren Kevin Juhl Pedersen.

Her har kommunen gennem et kontoudtræk overvåget alt fra Kevin Juhl Pedersens kørsel, spisevaner, kontooverførsler og forbrug af streamingtjenester som Netflix, Viaplay og iTunes, efter at man mistænkte ham for at snyde med sin ressourceforløbsydelse.

Efter flere indsigelser fra Kevin Juhl Pedersens fagforening, 3F Varde-Billund, valgte Billund Kommune lige inden jul at afslutte kontrolsagen. Uden at Kevin Juhl Pedersen fik sin ydelse sat ned - eller fik en egentlig forklaring på, hvorfor kommunen stoppede kontrollen af ham.

Det glæder ham, at kommunen endelig melder klart ud i forhold til hans sag.

- Jeg er glad for, at de endelig har erkendt, at de gik for vidt, siger Kevin Juhl Pedersen.