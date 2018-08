Kommune jubler over jobfest på slagteri

Udsigten til 100 nye arbejdspladser på Danish Crown i Blans er en rigtig god nyhed for Sønderborg Kommune. Oplæring på kommunens jobakademi skal være med til at skaffe den nødvendige arbejdskraft.

Det er bl.a. et rigtig godt samarbejde mellem Sønderborg Kommune og slagteriet, der er årsagen til, at de nye arbejdspladser bliver placeret i Blans.

Det bekræfter både slagteriet og Sønderborg Kommune i dag overfor TV SYD.

Om kort tid starter to nye hold slagteriarbejdere. Foto: John Melin

- Vi har de seneste fem år haft et jobakademi i kommunen, som har resulteret i, at over 100 flygtninge og kontanthjælpsmodtagere har fået job på slagteriet, siger Daniel Staugaard, medlem af Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget til TV SYD.

Nu går arbejdet med at finde flere nye medarbejdere til slagteriet i gang, og om kort tid starter to nye hold.

Vores opgave nu er at sørge for, at flest muligt af de nye arbejdspladser findes blandt ledige i Sønderborg Kommune Daniel Staugaard, medlem af Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

På det ene hold er der 24 flygtninge, og på det andet hold er der et lignende antal kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere, oplyser kommunen.

- Vores opgave nu er at sørge for, at flest muligt af de nye arbejdspladser findes blandt ledige i Sønderborg Kommune. Hvis vi kan få tre kontanthjælpsmodtagere i varigt arbejde, sparer vi en million om året, siger Daniel Staugaard til TV SYD.

Sønderborg Kommune oplyser, at 168 flygtninge og ledige gennem de seneste fire år har været på jobakademiet med henblik på ansættelse på slagteriet. 110 af dem er efterfølgende blevet ansat.

Den nye produktion i Blans starter op til nytår, men de nye folk skal allerede ansættes til oktober, så de kan starte oplæringen.

Eu og Japan har netop underskrevet en ny frihandelsaftale, og det er den, der er årsagen til en stigende efterspørgsel på svinekød fra Japan.