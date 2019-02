Kommune kom Løkke i forkøbet: Sendte valgdato ud ved en fejl

Syd- og Sønderjyderne må vente på en rigtig valgdato ligesom resten af Danmark. Her er manden, der skal slutte ventetiden - Lars Løkke Rasmussen - på besøg på Sundhedscenter Kolding i slutningen af 2018 for at hente inspiration til sundhedsreformen. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD