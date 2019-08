Kommune kræver fokus på flystøj på Rømø

Tønder Kommune går nu ind i sagen om støjgener fra de nye F35-fly.

Det er ikke kun beboerne omkring Flyvestation Skrydstrup, som kommer til at mærke generne fra de nye F35-fly, når de kommer. Det gør beboerne på og i nærheden af Rømø også. Her ligger der nemlig et skydeområde, hvor de eksisterende kampfly med jævne mellemrum gennemfører flyvninger og skydninger.

- Vi har i mange år oplevet støjgener på Rømø, og det er selvfølgelig ubehageligt for de erhvervsdrivende, siger Martin Iversen, som er formand for turistforeningen i Tønder til TV SYD.

På Rømø udfører forsvaret med jævne mellem flyvninger og skydninger på skydebanen. Foto: Jørgen Guldberg TV SYD

Tønder Kommune: Ret opmærksomheden mod Rømø

Han er derfor lettet over, at Tønder Kommune ifølge JydskeVestkysten nu er gået ind i sagen og har skrevet et høringssvar til Forsvarsministeriet, hvor man beder forsvaret rette opmærksomheden mod flere af de ejendomme i den nordøstlige del af kommunen, som forventes at blive berørte af den nye støj.

Det bekymrer os, for vi er jo ellers en kommune i vækst indenfor turisme. Martin Iversen, formand for turistforeningen i Tønder

- Vi kender jo endnu ikke støjmålingerne. Men det er klart, at det bekymrer os, for vi er jo ellers en kommune i vækst indenfor turisme. Vi har rekord hvert eneste år og det er vi jo bange for, at de her nye fly kommer til at ødelægge for os, siger Martin Iversen, formand for turistforeningen i Tønder.

Han håber nu på, at man vil kunne finde en aftale, hvor flyvninger eksempelvis vil kunne foretages udenfor højsæson inden for turismen.

F35-flyene forventes at være klar fra 2023.