Kommune mister statslige arbejdspladser efter lukning af fængsel

Hedensted Kommune mister 130 statslige arbejdspladser, når Statsfængsel Møgelkær lukker i løbet af 2018.

Fredag er det blevet offentliggjort, at et fængsel og en række arresthuse skal lukkes helt eller delvist.

Aftalen, der er har ført til de hele eller delvise lukninger, blev vedtaget af Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne tidligere på året. Det sker for effektivisere og tilpasse fængselskapaciteten.

I Syd- og Sønderjylland er der tale om Statsfængslet Møgelkær, der skal lægges i dvale i løbet af 2018. Fængslet har 130 medarbejdere.

Det lokale folketingsmedlem Hans Kristian Skibby (DF), der også er viceborgmester i Hedensted Kommune, har ikke været med til de forhandlinger, der har ledt frem til, at fængslet nu skal sættes på stand-by. Men han har stillet spørgsmål, der er blevet undersøgt, hvilket har været med til at forsinke processen. I går fik han så at vide, at Møgelkær Fængsel er et af de steder, aftalen går ud over.

- Jeg synes, det er brandærgerligt, at Møgelkær skal lægges i dvale, som det hedder. Det er det specielt, fordi det er de eneste statslige arbejdspladser, der er i Hedensted. Jeg har gjort, hvad jeg kunne, men sådan er det jo at være i politik, siger han til TV SYD

Der er mulighed for, at Møgelkær Fængsel kan blive taget i brug igen, hvis behovet opstår, skriver Vejle Amts Folkeblad.

- Nu skal man så passe bygningerne og slå græsset, så man er klar, hvis det skal tages i brug igen. Det er en lidt prekær situation, siger Hans Kristian Skibby til TV SYD.

Udover fængslet i Møgelkær, der lægges i bero, så skal Tønder Arrest skal lukke helt.