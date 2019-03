Kommune overvejer at droppe p-vagter

Økonomiudvalget i Haderslev har mandag aften besluttet at trække sig ud af parkeringssamarbejdet med de tre andre sønderjyske kommuner. Handelsstandsforening frygter langtidsparkering på byens p-pladser.

Samarbejdet om parkering blandt de sønderjyske kommuner er under pres. I Haderslev Kommune har politikerne i plan- og miljøudvalget indstillet til byrådet, at man træder ud af ordningen og vil lade det være op til politiet at stå for parkeringskontrollen.

Og i aftes var sagen så forbi økonomiudvalget, hvor et snævert flertal bestående af Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Konservative og Radikale stemte for at udtræde af ordningen. Den endelige beslutning skal tages i byrådet i næste uge. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det som udgangspunkt betyde, at der på de p-pladser, hvor der i dag er tidsbegrænsning, fremover ikke vil være en fast kommunal p-vagt. I stedet vil det blive op til politiet at håndhæve parkeringsreglerne. Ifølge kommunen kan det betyde, at der "stort set ikke føres parkeringskontrol i Haderslev Kommune". TV SYD har ikke kunnet få en kommentar fra politiet til forslaget, men byens handelsstandsforening er skeptisk over for, at kommunen overvejer at droppe sine p-vagter.

- Vi er glade for gratis p-pladser i byen, for det er et godt konkurrenceparameter i forhold til nabobyerne. Men samtidig vil vi jo også godt have noget kontrol med p-pladserne, så der ikke opstår anarki med langtidsparkering, siger Palle Løgstrup, bestyrelsesformand, Haderslev butikker, til TV SYD.

Han håber ikke, at politiet skal til at stå for parkeringskontrollen i det omfang, ordensmagten har ressourcer til det.

- Vores værste frygt er, at der opstår langtidsparkering, så de kunder, der kommer til byen, ikke kan finde en p-plads, siger han.

Politiet kan udskrive bøder

Der er indtil videre et flertal i kommunens økonomiudvalg for at forlade parkeringssamarbejdet i Sønderjylland. Medlem af økonomiudvalget og formand for udvalget for plan og miljø, Benny Bonde (LA) anbefaler på linje med et flertal i økonomiudvalget, at Haderslev melder sig ud af Parkeringskontrol Syd.

- Det skal være sådan, at vi som kommune kan agere, hvis vi er utilfredse med noget. Og så vil vi også gerne have politiet til fortsat at skrive bøder ud, når de ser noget, der er uhensigtsmæssigt, forklarer han til TV SYD.

Få hjælp fra borgerne

Politiet er ingen løsning, hvis man spørger Benny Bondes udvalgskollega, næstformand Svend Brandt (EL). Han er tilhænger af at forblive i Parkeringskontrol Syd og samtidig bede borgerne om hjælp.

- Vi kunne lave et system, hvor borgerne melder ind med observationer om problemer med parkeringen. Man kunne reducere i antallet af p-vagter, hvis man kunne sende dem derhen, hvor det er ved at sande til, siger han til TV SYD.

Svend Brandt ønsker at opretholde parkeringskontrollen på Haderslevs travle pladser, men det skal fortsætte i regi af Parkeringskontrol Syd, da det efter hans mening bliver for dyrt selv at administrere.

Nummerplade-sacnnere

Et andet medlem af plan- og miljøudvalget, socialdemokraten Søren Rishøj Jakobsen, vil også gerne ud af det fælleskommunale parkeringssamarbejde. Han foreslår, at man i Haderslev indfører nummerpladescanning.

- Jeg kunne godt forestille mig en eller anden form for kontrol, hvor vi fik skabt flow på p-pladserne samtidig med, at der ikke blev uddelt p-bøder, siger Søren Rishøj Jakobsen (S), næstformand i udvalget for plan og miljø, Haderslev, til TV SYD.

Han er ikke sikker på, at politiet vil overtage opgaven. Men for at alle kan få glæde af p-pladserne i byen, foreslår han at lade sig inspirere af Vejle, hvor kommunen har sat en nummerpladescanner op ved to af byens p-huse - Albert og Trondúr.

- Hvis man gør det samme ved Kannikepladsen eller Gravene i Haderslev, kunne man få tre timers gratis parkering, og har man lyst til at blive holdende, ville man blive afkrævet en parkeringsbetaling pr time, siger han og understreger, at han ikke er tilhænger af at uddele p-bøder.

På tirsdag den 26. marts skal byrådet i Haderslev træffe den endelige beslutning om at blive i eller forlade det sønderjyske parkeringssamarbejde.

