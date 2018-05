Kommune reagerer nu på overraskende gift-udmelding

Grindstedforureningen kan gå hen til også at blive et Varde-problem. En professor fra DTU Miljø opfordrer Varde Kommune til at undersøge vandet i Varde Å for det kræftfremkaldende stof vinylklorid, skriver JydskeVestkysten.

Professor Anders Baun fra DTU Miljø opfordrer Varde Kommune til at undersøge vandet i Grindsted Å for det kræftfremkaldende stof vinylklorid, skriver JydskeVestkysten.

Opfordringen kommer, efter at DTU Miljø i januar i år fandt ud af, at der hvert år siver omkring 100 kilo af det kræftfremkaldende stof ud i Grindsted Å.

Kemikaliet stammer fra forureningen fra det daværende Grindstedværk, og i januar blev der ved selve forureningskilden målt værdier 100 gange over højeste grænseværdi for det kræftfremkaldende stof.

Nu oplyser professorer Anders Baun så, at stoffet slet ikke er så flygtigt, og at det ikke fordamper så hurtigt som først antaget. Dermed vurderer professoren, at der kan være forurenet vand helt ud, hvor Ansager Å og Grindsted Å løber sammen til Varde Å.

Vandet i Varde Å også undersøges for giftigt kemikalie

Den oplysning kommer bag på formand for Plan- og Miljø i Varde Kommune, Preben Friis Hauge (V). Kommunen har nemlig ikke tidligere taget vandprøver for vinylklorid, da den ansvarshavende myndighed, Region Syddanmark, ind til nu har lænet sig op ad oplysninger om, at stoffet vil være fordampet, inden det når Varde åløb.

- Vi bliver nødt til at få undersøgt det her nærmere. Jeg har derfor allerede bedt min kommune om, at der hurtigst muligt bliver taget vandprøver og undersøgt for vinylklorid i vandet, hvor Ansager Å og Grindsted Å løber sammen og bliver til Varde Å, siger Preben Friis-Hauge til TV SYD.

Desuden har venstrepolitikeren, der også sidder i Region Syddanmark, bedt regionen om at se de undersøgelser, som viser stoffet skulle fordampe hurtigt.

- Jeg vil selvfølgelig meget gerne se de undersøgelser, som regionen læner sig op ad, og som jo er årsag til, vi ikke har undersøgt vandet i Varde Kommune, siger Preben Friis-Hauge.