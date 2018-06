Kommune satser benhårdt på tohjulede turister

Der er gode penge i cykelturisme, og derfor forsøger Vejle Kommune, der kan byde på nogle af landets hårdeste bakker, at lokke flere cyklende turister til.

Vejle Kommune drømmer om at lave en cykelsti over Vejle Fjord, og det er ikke en løsrevet idé.

Kommunen satser generelt på cykelturisme og har en række mere jordnære initiativer.

- Cyklisme er i mine øjne absolut et af de allerstærkeste kort til at tiltrække folk fra andre byer til Vejle. Det kan man også se bare ved at bevæge sig rundt i landskabet en sommerdag eller ude i skovene, siger Christoffer Aagaard Melson (V), som er formand for Teknisk Udvalg i Vejle Kommune.

Et "købestærkt publikum"

Der er gode penge i cykelturister, som han kalder et "købestærkt publikum".

- De bruger rigtigt mange penge på deres cykler. Og vi ved også, at når de for eksempel deltager i Grejsdalsløbet, er de ikke bange for at booke sig ind på et hotel og bruge nogle penge i byen og understøtte vores spisesteder, siger Christoffer Aagaard Melson.

Grejsdalsløbet har flere gange rundet 4000 motions-cykelryttere. De lægger mange penge i Vejle Kommune, som satser på cykelturisme. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Satser også på mountainbikeløb

Store begivenheder som VM i landevejscykling og Giro-starten i Horsens indbragte henholdsvis 232 millioner og 108 millioner kroner i turismeomsætning. Men mindre kan også gøre det.

Vejle har blandt andet trukket gæster til kommunen med motionsløbet Grejsdalsløbet og kongeetapen i Post Danmark Rundt. I mandags besluttede Vejles økonomiudvalg også at satse på store mountainbikeløb - og meget gerne et VM.

Vejle har seks stigninger i top 10

Vejle har nogle af de hårdeste bakker i Danmark.

Ifølge climbs.dk, som ranglister danske cykelbakker, er der seks stigninger i Vejle Kommune i den danske top 10. Det bruges aktivt i markedsføringen, fortæller Peter Ruhlmann, som er projektleder i kommunen.

- Mange kommer til Danmark for at køre på disse stigninger, og det skal vi selvfølgelig brande. Vi skal også gøre det tilgængeligt ved at foreslå nogle ruter med bakker og noget smukt at kigge på, siger han.

Vejle Kommune arbejder blandt andet på cykelstier og skiltning, der kan gøre området mere attraktivt for cykelturister. Også dem, som foretrækker flade strækninger.

Desuden er der ved at blive lavet særlige spor til mountainbikeryttere i skovene.