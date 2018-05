Kommune skal betale cyklist erstatning for hul i asfalten

Vestre Landsret slår i en dom fast, at kommunen har ansvaret, hvis en borger kommer til skade på grund af et hul i vejen.

Landets kommuner skal fremover tænke sig en ekstra gang om, når der bliver sparet på asfaltkontoen.

Det er læren af en dom, som Vestre Landsret har afsagt i en sag mellem en 66-årig mand og Haderslev Kommune.

Ud over sine egne sagsomkostninger blev kommunen dømt til at betale knap 82.000 kroner til dækning af borgerens omkostninger i form af retsafgifter, advokat og udgifter til en skønsmand.

Snabevej ligger ved Sverdrup øst for Haderslev. Foto: Google Earth

En dag i januar 2014 cyklede den 66-årige, der er selvstændig elektriker, ad Snabevej ved Sverdrup øst for Haderslev.

Det havde sneet, og sneen skjulte de mange huller i vejen. Cyklisten styrtede i et af dem og kom slemt til skade med sin skulder.

Kendskab til forholdene og at den tilskadekomne først reagerede en måned senere, da han havde været ved læge, var nogle af kommunens argumenter for ikke at have ansvar for uheldet.

Og så var kommunen også presset økonomisk. Og Snabevej, der er en blind vej på landet, hører til i den kategori, som vurderes absolut lavest ved vejsyn.

Fyldte et tons asfalt i hullerne

En måned senere brugte kommunens vejfolk et ton asfalt til at udbedre hullerne på den lille vej. Uheldshullet alene slugte mere end 100 kilo asfalt.

Læs også Landsdelens mest hullede vej

Vejsyn var der ikke mange af, konstaterede en skønsmand med 11 års erfaring i asfaltbranchen. Der burde allerede være reageret på vejens beskaffenhed i 2011, og hullet, som nedlagde den 66-årige, var et grelt eksempel.

Det var 75 centimeter langt, 40 centimeter bredt og op mod 12 centimeter dybt, nærmest kraterformet.

Landsrettens dom er en stadfæstelse af en dom fra Retten i Sønderborg i oktober 2017.

/ritzau/