Kommune skruer op for p-bøderne

Flere p-bøder skal skaffe flere penge i kassen. Men det er ikke en pengemaskine, siger formand.

Hvis du parkerer din bil i Tønder, så er her et godt råd: Tjek din p-skive og tjek, at du virkelig må holde lige der. Tønder Kommune skruer nemlig op for bøderegnen. Fremover skal p-vagterne snuppe 11 p-fumlere om dagen, før var kravet syv. Det skriver JydskeVestkysten.

Hvorfor?

Fordi staten har skruet op for sin andel af kommunernes p-indtægter. Før delte de lige over, men nu vil staten have 70 procent, selv om kommunerne stadig står med alle udgifterne til bl.a. løn og udstyr.

Det er ikke en pengemaskine. Ordningen skal være udgiftneutral Bo Jessen, Venstre, formand, teknik- og miljøudvalget, Tønder Kommune.

Ikke en pengemaskine

- Det er ikke en pengemaskine. Ordningen skal være udgiftneutral, siger Bo Jessen fra Venstre, som er formand for teknik- og miljøudvalget i Tønder Kommune.

Sidste år kradsede kommunen 388.000 kr. ind i p-afgifter. I år skal de op på 571.000 kr. for at ramme den samme balance, nu da staten løber med 70 procent. Det har teknik- og miljøudvalget i følge JydskeVestkysten nikket ja til.