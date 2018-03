Kommune tænder håb for unge på kontanthjælp

Fysisk træning og jobpraktik skal bringe unge ud af kontanthjælp.

Der er håb forude for en gruppe unge på kontanthjælp i Aabenraa Kommune.

De er udpeget til at deltage i et nyt trænings- og projektforløb, og går det, som det gjorde for deltagere i et tilsvarende forløb sidste år, så kommer de ud af deres kontanthjælp og videre i enten job eller uddannelse. Det skete for 18 ud af 19 af sidste års deltagere.

Denne gang er 22 unge kontanthjælpsmodtagere med i projektet ”unge på toppen”, som Aabenraa Kommune har døbt det.

Jeg glæder mig til at følge endnu et hold af unge mennesker, som ønsker at komme ud af kontanthjælpen. Thomas Andresen, borgmester, Aabenraa Kommune

Lokale virksomheder har forpligtet sig til at tage en eller flere af dem ind i praktik, de skal deltage i fysiske træningspas, og til juni kulminerer projektet med en hård tur fra Aabenraa til Skagen. Der vil de blandt andet få selskab af medlemmer fra Forsvarets Veterancenter, som med forskellige opgaver presser de unge både fysisk og mentalt.

- Erfaringerne fra sidste år viser, at det her er noget, der virkelig rykker. Jeg glæder mig til at følge endnu et hold af unge mennesker, som ønsker at komme ud af kontanthjælpen, siger Aabenraas borgmester Thomas Andresen.