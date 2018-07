Kommune tilbagekalder ældremad - risiko for plastsplinter

Omkring 100 ældre borgere har fået udleveret varm mad, der kan indeholde hårdt plast eller splinter af plast.

Tønder Kommune tilbagekalder nu mad udleveret fra kommunens fælleskøkken til ældre borgere.

Omkring 100 borgere har fået udleveret to retter, hvor der kan være hårdt plast eller splinter af plast i maden.

Indtager man maden risikerer man skader i mundhulen, svælget og fordøjelsessystemet, forklarer Tønder Kommune i en pressemeddelelse.

- Derfor er det meget vigtigt, at man ikke spiser af den mad, der kan indeholde plast, siger områdeleder Henning Løsche fra Tønder Kommune til TV SYD.

Retterne er blevet udleveret til hjemmeboende borgere i områderne Tønder, Højer, Skærbæk og Rømø.

Plaststykkerne kommer fra bacontern i to retter med vildtsovs og gullachsuppe. Kommunen har efterfølgende forsøgt at kontakte borgerne og plejepersonalet for at få retterne fjernet.