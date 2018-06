Kommune tog Johns sygedagpenge: Nu skal sagen i landsretten

Kolding Kommune nægter at efterbetale sygedagpenge, som den ulovligt har taget fra flexjobber John Steffensen, fordi sagen ifølge kommunen er forældet.

Nul kroner. Så meget vil Kolding Kommune efterbetale til flexjobber John Steffensen, selv om kommunen ulovligt tog hans sygedagpenge med tilbagevirkende kraft i 2011. Kommunen mener, at hans krav blev forældet efter tre år.

Til gengæld har SKAT for nylig taget 9.038 kroner, som John Steffensen havde til gode i overskydende betaling af skat for 2017.

Kolding Kommune mener nemlig, at han fik udbetalt knap 13.000 kroner for meget i sygedagpenge af kommunen i 2010. SKAT mener ikke, at John Steffensens opgjorte gæld til Kolding Kommune fra 2010 er forældet.

Skal i landsretten

Sagen skal i næste uge afgøres i Vestre Landsret, efter kommunen fik medhold i byretten. Det skriver Fagbladet 3F.

Det er absurd, at kommunen mener, at mit krav mod dem er forældet. John Steffensen, flexjobber fra Kolding.

56-årige John Steffensen føler, at han er den lille mand, som bliver tromlet af det store offentlige system.

- Det er absurd, at kommunen mener, at mit krav mod dem er forældet, mens deres krav mod mig ikke er, siger han.

3F: Vanvittig afgørelse

John Steffensen er medlem af 3F Kolding, hvor socialrådgiver Lone Harders er forarget over sagen.

- Det er vanvittigt. Vores medlem fik stoppet sine sygedagpenge fra Kolding Kommune med en dobbelt ulovlig afgørelse. Og nu tager det offentlige bare hans penge, selvom striden om sygedagpengene ikke er endeligt afgjort i retten, siger Lone Harders.

Borgmester: Vi følger reglerne

Forelagt kritikken har Koldings borgmester Jørgen Pedersen (V) en kort kommentar:

Vi følger gældende regler, og jeg mener ikke, at de to sager har ikke noget med hinanden at gøre. Jørgen Pedersen (V), borgmester i Kolding Kommune.

- Vi følger gældende regler, og jeg mener ikke, at de to sager har ikke noget med hinanden at gøre. Det er Skat, der har tilbageholdt beløbet, siger borgmesteren.